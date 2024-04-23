Truth, соцмережа Трампа, має капіталізацію у 1220 разів більше доходу

23 апреля 2024 г., 18:00

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Reuters повідомляє, що Дональд Трамп має намір отримати бонус у розмірі 1,3 мільярда доларів від компанії, яка управляє його соціальною мережею Truth Social. Це еквівалентно приблизно половині мажоритарного пакету акцій, яким він вже володіє, завдяки шаленому зростанню цін на акції соцмережі.



Завдяки цій угоді загальна частка колишнього президента США в компанії Trump Media & Technology Group (TMTG) зросте до 4,1 мільярда доларів.



Хоча Трамп погодився не продавати жодної з акцій TMTG до вересня, несподіваний прибуток є значним збільшенням його статків, які Forbes оцінює в 4,7 мільярда доларів.



На відміну від більшої частини його імперії нерухомості, акції легко продати на фондовому ринку, і вони можуть стати в нагоді в міру того, як накопичуються судові витрати і штрафи Трампа. Серед іншого і по рішенню у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку на суму 454,2 мільйона доларів, яке оскаржується апеляційним позовом.



Бонус Трампа також відображає бурхливу торгівлю акціями TMTG, які перебувають на американських гірках відтоді, як компанія вийшла на біржу Nasdaq минулого місяця через злиття з компанією зі спеціального придбання (SPAC) і була розкуплена прихильниками Трампа та спекулянтами.



Трамп отримає право на бонус за умовами угоди з SPAC, якщо акції TMTG залишатимуться вище $17,50 протягом 20 торгових днів після лістингу компанії 26 березня. Торги в понеділок завершилися на позначці $35,50, і вони повинні втратити більше половини своєї вартості у вівторок, щоб Трамп не отримав гроші.



Поточна оцінка TMTG у розмірі близько 5 мільярдів доларів еквівалентна приблизно 1220-кратному перевищенню доходу компанії у 2023 році в розмірі 4,1 мільйона доларів.



Жодна інша американська компанія зі схожою ринковою капіталізацією не має такого високого оціночного мультиплікатора, свідчать дані LSEG. І це попри те, що TMTG попереджає інвесторів у регуляторних документах, що її операційні збитки викликають «значні сумніви» щодо її здатності залишатися в бізнесі.



Представник TMTG відмовився коментувати надання акцій Трампу. «Маючи понад 200 мільйонів доларів у банку і нульовий борг, Trump Media виконує всі свої зобов’язання, пов’язані зі злиттям, і швидко просувається вперед за своїм бізнес-планом», - заявив речник.



Хоча сума, яку отримав Трамп, є великою для такої невеликої збиткової компанії, як TMTG, структура виплат, яка дозволяє це зробити, є звичайною. Згідно зі звітом юридичної фірми Freshfields Bruckhaus Deringer, виплати за акції для керівництва спостерігалися у більш ніж половині злиттів SPAC, завершених у 2022 році.



Однак мало хто з керівників отримує ці бонуси, оскільки багато угод SPAC закінчуються поганими показниками на фондовому ринку, зазначають фахівці Freshfields. Випадок TMTG є рідкісним, оскільки її акції торгуються у відриві від бізнес-перспектив компанії. «Багато власників акцій SPAC ніколи не задовольняються отриманими доходами, тому що ціни на багато акцій SPAC значно падають після завершення злиття», заявили у Freshfields.



Безумовно, TMTG спростила для Трампа досягнення порогового рівня виплат. Коли компанія погодилася на злиття з SPAC у жовтні 2021 року, угода передбачала, що акції TMTG повинні були торгуватися вище $30, щоб Трамп отримав повний бонус. Обидві сторони внесли зміни до угоди в серпні минулого року, щоб знизити цей поріг до $17,50, як свідчать регуляторні документи.



Якби цього не сталося, Трамп ще не отримав би повного бонусу, оскільки минулого тижня акції TMTG котувалися нижче 30 доларів. Однак умови угоди дають Трампу три роки з моменту лістингу для отримання повного заробітку, тож він міг би заробити його, якби акції торгувалися вище порогового рівня протягом 20 днів протягом будь-якого 30-денного періоду протягом цього часу.

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