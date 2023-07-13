Ілон Маск запускає нову компанію - xAI

13 июля 2023 г., 9:35

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CNBC повідомляє, що Ілон Маск, генеральний директор Tesla і SpaceX, а також власник Twitter, в середу оголосив про дебют нової компанії штучного інтелекту xAI, метою якої є «розуміння справжньої природи Всесвіту». Як повідомляється на сайті компанії, Маск і його команда поділяться додатковою інформацією в чаті Twitter Spaces у п’ятницю.

Члени команди xAI - ті, хто вже працював у DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter і Tesla. Ці фахівці працювали над такими проектами, як AlphaCode від DeepMind і чат-боти GPT-3.5 і GPT-4 від OpenAI.

Схоже, Маск позиціонує xAI як конкурента таким компаніям, як OpenAI, Google і Anthropic, які стоять за провідними чат-ботами, такими як ChatGPT, Bard і Claude.

Про стартап раніше інформувала Financial Times у квітні, разом з повідомленнями про те, що Маск отримав тисячі графічних процесорів від Nvidia, щоб забезпечити потенційну велику мовну модель. Того ж місяця Маск поділився деталями своїх планів щодо нового інструменту штучного інтелекту під назвою «TruthGPT» під час інтерв’ю на каналі Fox News, додавши, що він побоюється, що існуючі компанії, які займаються штучним інтелектом, віддають перевагу системам, які є «політично коректними».

Одним із радників стартапу стане Ден Хендрікс (Dan Hendriks), виконавчий директор Центру безпеки AI, некомерційної організації, що базується в Сан-Франциско, яка в травні опублікувала лист, підписаний технологічними лідерами, У цьому листі стверджувалося, що «пом’якшення ризику вимирання через АІ має бути глобальним пріоритетом поряд з іншими ризиками суспільного масштабу, такими як пандемії та ядерна війна».

Лист отримав негативну реакцію від багатьох науковців та спеціалістів з етики, які вважають, що надмірна увага до зростаючої потужності AI та його майбутніх загроз відволікає від реальної шкоди, яку деякі алгоритми завдають маргіналізованими спільнотами вже зараз, а не в невизначеному майбутньому.

За словами Грега Янга (Greg Yang), співзасновника xAI, стартап заглибиться в «математику глибокого навчання», що є одним з аспектів AI, і «розробить «теорію всього» для великих нейронних мереж», щоб вивести технологію «на наступний рівень».

Як повідомляється, Маск зареєстрував компанію xAI в Неваді в березні. Раніше він змінив назву Twitter на «X Corp.» у деяких фінансових документах, але на сайті xAI компанія відзначає своє відокремлення від X Corp. і додає, що буде «тісно співпрацювати з X (Twitter), Tesla та іншими компаніями, щоб досягти прогресу на шляху до нашої місії».

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