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Латвійська Atlas Aerospace планує розгорнути в Україні виробництво своїх дронів

13 июля 2023 г., 10:25

Європейська компанія Atlas Aerospace зі штаб-квартирою у Ризі (Латвія), була заснована у 2015 році та спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів. Зокрема вона випускає легкий трикоптер AtlasPRO. Ця компактна модель вагою близько 1,7 кг може виконувати місії на відстані до 15 км, та має пів години автономної роботи.

Сили оборони України вже мали змогу гідно оцінити можливості цього БПЛА. Щобільше, на сьогодні левова частка AtlasPRO постачається саме в нашу країну. Компанія постійно працює над вдосконаленням моделі, зокрема щодо протидії засобам РЕБ. Крім того, є плани зі створення ще менших та легших безпілотників.

Також Atlas має плани щодо відкриття в нашій країні як виробничих потужностей, так і центру досліджень та розробок, розповів Іван Толчинський, головний виконавчий директор латвійської компанії. Наразі у її ризькому офісі працюють окремі українські фахівці, а також триває пошук співробітників для офісу в Україні.

Латвійська Atlas Aerospace планує розгорнути в Україні виробництво своїх дронів

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