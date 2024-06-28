TrendForce очікує зростання цін на DRAM на 8-13% в ІІІ кв.

28 июня 2024 г., 9:35

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Компанія TrendForce повідомила, що відновлення попиту на сервери загального призначення в поєднанні зі збільшенням частки виробництва HBM постачальниками оперативної пам'яті призвело до того, що постачальники зберегли свою позицію щодо підвищення цін.



Як наслідок, очікується, що в третьому кварталі ASP DRAM продовжить зростати, приріст складе 8-13%. Ціна на звичайну DRAM, як очікується, зросте на 5-10%, продемонструвавши незначне скорочення порівняно з ростом у другому кварталі.



TrendForce відзначає, що покупці були більш консервативними щодо поповнення запасів у другому кварталі, і рівні запасів як з боку постачальників, так і з боку покупців не показали значних змін.



Щодо третього кварталу, то зазначається, що ще є місце для поповнення запасів смартфонів і серверних систем у хмарних операторів, а піковий сезон виробництва незабаром розпочнеться. Отже, очікується, що смартфони та сервери стануть рушійною силою зростання поставок пам'яті в третьому кварталі.



Очікується, що в третьому кварталі ціни на оперативну пам'ять для ПК продовжать тенденцію до зростання, враховуючи відновлення попиту на сервери загального призначення та збільшення частки виробництва HBM постачальниками. Прогнозується, що середня ціна зросте на 3-8% кв/кв. Це зростання є нижчим за зростання серверної DRAM і демонструє скорочення порівняно з другим кварталом. Основними причинами є високий рівень запасів ПК DRAM та відсутність значного покращення споживчого попиту.



За оцінками TrendForce, завдяки сезонному попиту на запаси для серверів загального призначення в третьому кварталі контрактні ціни на серверну DRAM DDR5 зростуть на 8-13%. Через високий середній рівень запасів DDR4 серед покупців, купівельний імпульс буде зосереджений на DDR5, що призведе до більшого зростання цін на DDR5 порівняно з DDR4. В результаті середня контрактна ціна на серверну DRAM - з урахуванням як DDR4, так і DDR5 - зросте на 8-13% кв/кв.



Прогнозується, що ціни на мобільну DRAM зростуть на 3-8% у третьому кварталі.



Постійне зростання цін на мобільну DRAM у четвертому кварталі створило значні проблеми для прибутковості брендів. Крім того, при цілком достатніх поточних запасах, виробники не поспішають вступати в переговори щодо цін на третій квартал і зайняли пасивну позицію в переговорах. Однак компанії прагнуть заповнити прогалини в прибутках попередніх кварталів і очікують посилення балансу попиту і пропозиції в наступному році, тим самим зберігаючи наміри підвищувати контрактні ціни. Тим не менш, через пасивну переговорну позицію покупців та високий рівень запасів, зростання цін у третьому кварталі може бути обмеженим. За оцінками TrendForce, квартальний приріст цін складе 3-8%, при цьому LPDDR4(X) зазнає найменшого зростання і, можливо, навіть подальшого скорочення.



Вірогідно, ціни на графічну DRAM зростуть на 3-8% у третьому кварталі.



У третьому кварталі загальний попит на графічну DRAM залишається відносно стабільним, а цінові тенденції в основному залежать від взаємопов'язаного впливу інших продуктів DRAM. Оскільки виробники впевнено увійшли в висхідний ціновий цикл, а імпульс зростання цін ще не вщухає, покупці застосовують стратегію безперервного накопичення запасів, що робить їх більш сприйнятливими до підвищення цін, запропонованих продавцями. З боку пропозиції, оскільки нові графічні процесори проходять етап верифікації, виробники поступово збільшують виробництво GDDR7, яка на даний момент має 20-30% премію над GDDR6. Очікується, що поставка зразків GDDR7 в 3кв24 дещо підвищить середню відпускну ціну. Таким чином, очікується, що ціни на графічну DRAM зростуть на 3-8% кв/кв.



Очікується, що ціни на DDR3 і DDR4 зростуть на 3-8% в ІІІ кв.



Загальний ринок споживчої DRAM продовжує демонструвати надлишкову пропозицію, але три основні постачальники явно мають намір підвищити ціни через скорочення потужностей виробництва HBM. Крім того, тайванські виробники ще не повернулися до прибутковості, що створює додатковий тиск на ціни. Як наслідок, очікується, що ціни збережуть незначну тенденцію до зростання.

У четвертому кварталі необхідність поповнення запасів виробниками смартфонів та хмарних операторів, а також збільшення частки виробництва HBM постачальниками сприятимуть подальшому зростанню цін. З наближенням кінця року і покупці, і продавці формуватимуть стратегії закупівель, виходячи з поточного прогнозу попиту і пропозиції на 2025 рік. Тому TrendForce не виключає, що покупці продовжать нарощувати запаси в очікуванні потенційного дефіциту, спричиненого збільшенням частки виробництва HBM у 2025 році.

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