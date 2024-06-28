НКРЕКП створила регуляторні умови для будівництва нової маневреної генерації та установок зберігання електроенергії

28 июня 2024 г., 10:35

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні прийняла Постанову «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (щодо запровадження спеціальних аукціонів на допоміжні послуги).



Ухвалення даної Постанови передбачає запровадження спеціальних аукціонів для придбання оператором системи передачі допоміжної послуги з надання резервів регулювання частоти та активної потужності (а саме автоматичних резервів), строк надання якої може складати від двох до п’яти років з відстроченням початку надання такої допоміжної послуги до трьох років.



Очікуваним результатом прийняття Постанови є сприяння залученню інвестицій у маневрені генеруючі потужності та/або установки зберігання енергії та стимулювання розвитку конкуренції на ринку допоміжних послуг.



Рішення Регулятора підтримано учасниками ринку, зокрема під час засідання НКРЕКП ними було відзначено, що запровадження спеціальних аукціонів на допоміжні послуги зможе стати інструментом заохочення для розбудови нової генерації, що в свою чергу, сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки України.



Також Постанову «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» підтримано АМКУ.

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