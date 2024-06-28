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758 одиниць ворожої техніки вразили за два тижні безпілотники Армії дронів

28 июня 2024 г., 8:25

758 одиниць ворожої техніки вразили за два тижні безпілотники Армії дронів

Підрозділи Сил оборони, що забезпечуються безпілотними літальними апаратами в рамках проєкту Армія дронів, у період з 10 по 24 червня 2024 року знищили або пошкодили 758 одиниць російської військової техніки.

Серед виведеної з ладу та знищеної ворожої техніки – 353 вантажівки, 175 гармат, 75 радіолокаційних станцій, 73 бойові броньовані машини, 51 танк, 18 самохідних артилерійських установок, дев’ять систем протиповітряної оборони, чотири реактивні системи залпового вогню тощо.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

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