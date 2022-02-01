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Trend Micro заблокировала в 2021 г. на 42% больше киберугроз – свыше 94 млрд

1 февраля 2022 г., 14:45
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Компания Trend Micro сообщает, что принадлежащая ей инфраструктура анализа угроз Smart Protection Network (SPN) в 2021 г. нейтрализовала почти 94,3 млрд киберугроз в отношении ее клиентов – частных лиц, правительственных структур и компаний.

Количество обнаружений в прошлом году выросло на 42% по сравнению с 2020 г. Также выяснилось, что количество атак во второй половине 2021 г. превысило отметку 53 млрд, в то время как в первом полугодии Trend Micro заблокировала 41 млрд угроз.

Угрозы были обнаружены в результате более чем 5 трлн запросов, что на 36% больше, чем в 2020 г. Платформа SPN использует более 250 млн датчиков на самой широкой поверхности атак по всему миру, чтобы лучше защищать организации и отдельных пользователей.

Несмотря на двузначный рост количества обнаруженных киберугроз с 2020 по 2021 гг., Trend Micro заблокировала на 66% меньше атак программ-вымогателей за этот период, подтверждая теорию о том, что подобные угрозы становятся более целенаправленными. Еще одним фактором, способствующим снижению этого показателя, стало то, что больше атак программ-вымогателей блокируется на самых ранних этапах, еще до развертывания. В 2021 г. компания смогла упреждающе остановить более 14 млн атак – до того, как они смогли повлиять на клиентов.

Даже с комплексными возможностями защиты Trend Micro, ориентированными на облачные технологии, специалисты по безопасности должны быть готовы к новому натиску угроз в 2022 г. Trend Micro прогнозирует, что системы интернета вещей, глобальные цепочки поставок, облачные среды и функции DevOps получат еще больше внимания со стороны злоумышленников в наступившем году.

Trend Micro заблокировала в 2021 г. на 42% больше киберугроз – свыше 94 млрд

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