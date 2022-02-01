Craob представит ноутбук толщиной 7 мм и без портов и разъемов

1 февраля 2022 г., 13:55

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Компания Craob намерена совершить своеобразную революцию в ноутбукостроении.



Появление беспроводных технологий изменило нашу жизнь. Они значительно упростили передачу данных, сделали устройства намного удобнее. Однако задумывались ли мы о «ноутбуке без портов»?



Craob X - станет первым в мире ноутбуком без портов и разъемов. Такой подход позволил сделать устройство весьма тонким и легким — толщиной всего 7 мм при массе в 860 г.



Кроме того, этот футуристический ноутбук оснащен безрамочным дисплеем с диагональю 13,3 дюйма и поддержкой 4K UHD+.



Craob X заряжается с помощью беспроводного ЗУ, которое крепится к крышке ноутбука с помощью магнита. Оно также поддерживает функции быстрой зарядки.



Помимо этого магнитное зарядное устройство работает как док-станция, в состав которой входят порты USB-A, USB-C, Thunderbolt, разъем для наушников, слот для SD-карты.



Craob X может оснащаться процессором Intel Core i7-1280P до 12-го поколения, поддерживает графический процессор Intel Iris Xe, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. На борту устройства твердотельный накопитель PCIe 4.0 x4 емкостью до 2 ТБ. За бесперебойную передачу данных отвечает адаптер Intel WiFi 6E.



Цена на устройство и точные сроки продаж не сообщаются, однако в планах компании начать поставки Craob X уже в этом году.

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