Нові монітори HP оптимізовано для конференц-зв'язку

1 февраля 2022 г., 15:25

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Компанія HP презентувала монітори HP E24m, E27m та E34m, які оптимізовано для конференц-зв'язку, тому вони дозволяють проводити максимально реалістичні онлайн-наради у спеціально відведених робочих місцях.



Пристрої мають регульовану 5-мегапіксельну вебкамеру, покращені датчики освітлення, технологію входу в систему Windows Hello, мікрофони з шумопригніченням і фронтальні динаміки.



Пидкреслюеться, що відповідаючи 200 критеріям якості, ці монітори були сертифіковані Zoom. До того ж якщо потрібно переміститися в інше місце, достатньо просто під’єднати всю систему за допомогою одного кабелю USB-C.



Дисплеї також відрізняються зменшеним навантаженням на зір, завдяки використанню постійного підсвічування HP Eye Ease з низьким рівнем синього кольору та чотирипозиційної ергономіки пристрою.



Як повидомляе виробник, монітори HP M24 та M27, оснащені вебкамерами, призначені для тих, хто шукає витончені, але при цьому прості у використанні інструменти для проведення відеоконференцій. Завдяки 5-мегапіксельній вебкамері, фронтальним динамікам і мікрофонам з шумопригніченням, вони підходять для спілкування з друзями та сім'єю або для дистанційного навчання.

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