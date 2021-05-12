Toshiba расширила линейку HDD для систем видеонаблюдения

12 мая 2021 г., 12:38

Toshiba Electronics Europe GmbH выпустила два новых жёстких диска (HDD) в линейке S300, предназначенных для использования в малых и средних системах видеонаблюдения.



Новинки доступны в емкостях 4 ТБ и 6 ТБ, и используют технологию черепичной магнитной записи (SMR), благодаря чему данные хранятся с более высокой плотностью. Диски оптимизированы для малых и средних развёртываний, позволяя увеличить ёмкость хранилища при меньших затратах и сокращённом энергопотреблении. Это означает, что пользователи смогут устанавливать одновременно технически продвинутые и относительно недорогие системы наблюдения.



Усовершенствование линейки направлено на удовлетворение растущего спроса на гибкую масштабируемость систем видеонаблюдения, таких как сетевые видеорегистраторы (NVR) и цифровые видеорегистраторы (DVR). Количество потоков с камер высокой четкости (HD) увеличилось вдвое — с 32 до 64. Помимо этого, размер буфера вырос до 256 МБ, что обеспечивает более плавную передачу данных с камер высокого разрешения.

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