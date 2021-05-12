Мощнейший суперкомпьютер Сингапура будет оснащен процессорами AMD EPYC 7003

12 мая 2021 г., 11:45

0

Tweet

Компания AMD объявила о том, что новый суперкомпьютер Национального суперкомпьютерного центра (NSCC) Сингапура, национального ресурсного центра высокопроизводительных вычислений (HPC), предназначенного для поддержки научных и инженерных вычислений, будет оснащен процессорами AMD EPYC серии 7003.

Система будет основана на суперкомпьютере HPE Cray EX с использованием комбинации процессоров EPYC 7763 и EPYC 75F3. Планируется, что суперкомпьютер будет полностью введен в эксплуатацию к 2022 году, а его пиковая теоретическая производительность составит 10 петафлопс, что в 8 раз мощнее, чем существующий пул HPC-ресурсов NSCC. Ученые смогут использовать систему для расширения научных исследований в таких областях как биомедицина, генная инженерия, изменения климата и т.д.

«Процессоры AMD EPYC являются наиболее востребованными для HPC-исследований, которые имеют общемировую значимость, и именно поэтому они были выбраны для оснащения самого мощного суперкомпьютера Сингапура, — говорит Рам Педдибхотла, вице-президент компании по управлению продуктами AMD EPYC. — Мы рады сотрудничеству с HPE и Национальным суперкомпьютерным центром Сингапура в целях развития научного потенциала в области медицины, климатических исследований, инженерии и многого другого».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet