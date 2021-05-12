HPE Alletra – облачная платформа для хранения и управления данными

12 мая 2021 г., 13:25

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Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о выпуске новых продуктов и платформ, которые трансформируют HPE Storage в подразделение, предоставляющее облачные сервисы по работе с данными. Среди них – платформа управления данными HPE Alletra, которая реализует концепцию Unified DataOps, предполагающую использование облачной модели работы и управления данными независимо от места их расположения в ЦОД или в облаке и унификацию операций с данными. Новая платформа предназначена для решения проблемы извлечения пользы из стремительно растущего объема данных от границ ИТ-инфраструктуры до ЦОД и облака. Все данные, где бы они ни хранились, управляются из единой консоли.

Новая платформа управления данными, доступная к приобретению в том числе и через HPE GreenLake, включает набор инновационных инструментов: HPE Alletra – системы хранения данных, разработанные для работы в новой парадигме управления Unified DataOps: HPE Data Services Cloud Console – консоль управления, которая обеспечивает гибкость операционного управления хранением данных и предоставляет доступ к унифицированным операциям с данными в форме сервисов; HPE Data Services – набор доступных по подписке программных сервисов для работы с данными, которые упрощают и унифицируют хранение, защиту, перемещение и другие операции с данными на любом типе инфраструктуры от границы ИТ до ЦОД и облака.

Новые решения позволяют заказчикам устранить разрозненность систем хранения и использовать данные, где бы они ни находились, за счет унификации операций с ними. HPE предлагает платформу для организаций, у которых есть потребность в распределенном хранении данных для поддержки инициатив с использованием искусственного интеллекта (ИИ), создания нового опыта для своих клиентов и ускорения цифровой трансформации.

Сегодня организации сталкиваются с проблемой сложности ИТ-систем. По данным опроса ИТ-руководителей, проведенного аналитической компанией ESG по заказу HPE, 93% респондентов считают, что сложность хранения и управления данными препятствует цифровой трансформации бизнеса. При этом, 67% опрошенных компаний отмечают, что фрагментарность данных в гибридном облаке несет риски для бизнеса.

Операции с данными или DataOps – это часть работы с данными, которая фокусируется на коммуникации хранилищ данных, потребителей и средств управления между собой, на их интеграции для выполнения сложных сценариев и на автоматизации соответствующих процессов.

Унифицированные операции с данными (Unified DataOps) – это концепция HPE, которая описывает, как должны быть построены DataOps сегодня, чтобы помочь бизнесу достигать целей быстрее при меньшей сложности управления. В основе концепции три идеи. Во-первых, доступ, защита, поиск и другие типы операций с данными должны регулироваться едиными наборами политик для всех участников работы с данными. Во-вторых, вся инфраструктура и потребители должны быть готовы к постоянному перемещению данных между удаленными площадками, ЦОД и облаком. И третье, средства искусственного интеллекта должны быть поставлены на службу улучшения эффективности DataOps.

HPE Data Services Cloud Console – это реализация концепции унифицированной работы с данными в продукте от HPE. Это облачная консоль, разработанная на базе проверенной и безопасной облачной технологии, которая лежит в основе Aruba Central, платформы для обслуживания миллионов сетевых устройств, размещенных у десятков тысяч заказчиков HPE Aruba по всему миру. Облачная консоль HPE Data Services Cloud Console предлагает единый API для автоматизации работы приложений, создания партнерских и специализированных сервисов для работы с данными, а также работы в модели «инфраструктура как код».

Вместе с HPE Data Services Cloud Console HPE представила подписку на сервис Data Ops Manager для автоматизации и оркестрации управления инфраструктурой хранения данных. Этот сервис выполняет выделение ресурсов хранения данных с помощью искусственного интеллекта и ориентированной на потребности приложений модели управления. Сервис Data Ops Manager поддерживает функцию самообслуживания для пользователей, выделяет ресурсы по запросу, исключает работу наугад и оптимизирует целевые уровни оказания услуг.

HPE Alletra – системы хранения, которые могут быть развернуты от периферии до ЦОД и облака. Они управляются через HPE Data Services Cloud Console и обеспечивают облачную операционную модель работы. Семейство систем хранения состоит из нескольких моделей HPE Alletra 9000 и 6000, все на базе архитектуры All-NVMe.

Консоль HPE Data Services Cloud Console, облачные сервисы HPE Data Services и системы хранения HPE Alletra будут доступны для заказа по всему миру уже в ближайшее время.

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