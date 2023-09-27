Toshiba анонсувала жорсткі диски на 22 ТБ

27 сентября 2023 г., 13:25

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Toshiba Electronics Europe GmbH офіційно оголосила про випуск жорстких дисків серії MG10F ємністю 22 ТБ.

Підкреслюється, що це HDD із традиційним магнітним записом (CMR), в яких використовується 10-дискова конструкція Toshiba з гелієвою герметизацією.

Анонсовані як ключові елементи хмарної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних, MG10F 22 ТБ забезпечують на 10% більшу ємність, ніж модель Toshiba попереднього покоління з 20 ТБ.

MG10F ємністю 22 ТБ, розроблені з урахуванням зростаючих потреб найбільших клієнтів у зберіганні даних, сумісні з широким спектром програм і робочих навантажень як у хмарних середовищах, так і в традиційних центрах обробки даних. Збільшена ємність накопичувачів MG10F ємністю 22 ТБ може допомогти хмарним операторам створювати більш високу щільність зберігання даних при меншій сукупній вартості володіння (TCO).

Жорсткі диски серії MG10F мають швидкість обертання шпинделя 7200 об/хв, номінальне робоче навантаження 550 ТБ на рік. Інтерфейси SAS і SATA на вибір - і все це в енергоефективному гелієвому корпусі зі стандартним для галузі форм-фактором 3,5 дюйма.

Поставки зразків жорстких дисків серії MG10F ємністю 22 ТБ з інтерфейсом SAS починаються зараз, а з SATA - в четвертому кварталі цього року.

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