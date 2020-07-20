TikTok имеет контракт на 800 млн долл. с Google Cloud

20 июля 2020 г., 13:05

Как сообщает The Information, Google располагает контрактом с соцсетью TikTok на сумму в 800 млн долл.



Причем, как отмечается, соглашение о предоставлении доступа к его облачным сервисам было подписано еще в мае 2019 года.



По информации издания, TikTok заплатила не менее 800 млн долл. в рамках контакта по обслуживанию на три года.



Стоит отметить, что еще в 2017 году Google подписала с Snapchat контракт на 2 млрд долл. на 5 лет.



Последние несколько месяцев вокруг TikTok разгорается скандал, связанный якобы с тем, что соцсеть накапливает данные о пользователях без их ведома.



TikTok уже запрещен в Индии - после нескольких столкновений с Китаем власти страны занесли в черный список почти 60 приложений, включая TikTok, по соображениям национальной безопасности.



В мае компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, наняла бывшего руководителя Disney Кевина Майера на пост генерального директора и исполнительного директора ByteDance.

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