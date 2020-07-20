 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1225)

12.07 - 19.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

TikTok имеет контракт на 800 млн долл. с Google Cloud

20 июля 2020 г., 13:05

TikTok имеет контракт на 800 млн долл. с Google Cloud

Как сообщает The Information, Google располагает контрактом с соцсетью TikTok на сумму в 800 млн долл.

Причем, как отмечается, соглашение о предоставлении доступа к его облачным сервисам было подписано еще в мае 2019 года.

По информации издания, TikTok заплатила не менее 800 млн долл. в рамках контакта по обслуживанию на три года.

Стоит отметить, что еще в 2017 году Google подписала с Snapchat  контракт на 2 млрд долл. на 5 лет.

Последние несколько месяцев вокруг TikTok разгорается скандал, связанный якобы с тем, что соцсеть накапливает данные о пользователях без их ведома.

TikTok уже запрещен в Индии - после нескольких столкновений с Китаем власти страны занесли в черный список почти 60 приложений, включая TikTok, по соображениям национальной безопасности.

В мае компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, наняла бывшего руководителя Disney Кевина Майера на пост генерального директора и исполнительного директора ByteDance.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  