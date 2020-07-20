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Qualcomm взялась за доводку более прогрессивного стандарта сжатия видео

20 июля 2020 г., 12:17
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Qualcomm взялась за доводку более прогрессивного стандарта сжатия видео

Qualcomm Technologies сообщила о завершении разработки стандарта сжатия видео Versatile Video Coding (VVC).

Отмечается, что компания сыграла ведущую роль в предоставлении технологий, проверке концепции и окончательной доводке стандарта, разработка которого была завершена 6 июля текущего года. Коммерческая реализация ожидается в 2021 году.

Стандарт VVC, в котором применены инновационные решения кодирования и декодирования, обработки и представления видео- и аудиосигналов и их сочетания, повышает эффективность передачи видео и позволяет на 40% уменьшить размер файла по сравнению с предшествующим HEVC, сохраняя при этом качество изображения. Сжатие по стандарту VVC позволяет тысячекратно уменьшить размер файла в сравнении с необработанными данными.

«К 2022 году интернет-трафик на 82% будет состоять из видео. В нашем подключенном мире, где мы привыкли к тому, что есть Netflix, Zoom-общение и обмен видеофайлами, сжатие видео стало одной из важнейших технологий, которой ежедневно пользуются жители самых разных стран», — заявила Марта Карчевич (Marta Karczewicz), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по технологиям и номинант на почетную награду конкурса European Inventor Award по совокупности заслуг и за основополагающую работу в области кодирования видео.

VVC, как и стандарт сотовой связи 5G, стал результатом совместной работы десятков компаний, предлагавших свои технологии и выработавших общую точку зрения. Вклад Qualcomm, мирового технологического лидера, в разработку стандартов VVC и 5G — фундаментальные инновации, которые заложили базовые принципы работы этих технологий.


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