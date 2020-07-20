Новый флагманский смартфон vivo X50 Pro оснащен карданным стабилизатором камеры

20 июля 2020 г., 13:45

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Компания vivo представила в Украине свои новые флагманские смартфоны X50 и X50 Pro. Главной особенностью модели X50 Pro является использование особой конструкции оптической стабилизации камеры по принципу карданной подвески, что, по замыслу конструкторов, должно существенно уменьшить вносимые в кадр искажения за счет дрожания. Отмечается, что эта система также расширяет угол поворота камеры на ± 3°, что есть инновацией в мобильной индустрии. Радар системы стабилизации и анимированное изображение на дисплее, которое отображает движение стабилизатора, позволяет пользователям узнать в реальном времени, где находится линза и матрица, для того, чтобы четко сделать фото и видео. Алгоритм vivo motion-deblur, настройка датчиков и беспрерывное отслеживание фокусирования еще больше повышают четкость изображения и видео.

В состав основной камеры модели X50 Pro входят четыре модуля: 48 Мп (f/1,6) , 13 Мп (f/2,46), 8 Мп (f/2,2), 8 Мп (f/3,4). Сообщается, что перископический объектив новинки обеспечивает 60-кратный гиперзум.

Отличие смартфона X50 заключается в использовании в составе основной камеры также четырех модулей, но с иными характеристиками: 48 Мп (f/1,6), 13 Мп (f/2,46), 8 Мп (f/2,2), 5 Мп (f/2,48). В ней отсутствует оптическая карданная стабилизация, но сообщается о поддержке режима Super Night і Astro, которые позволяют пользователям делать фотографии различных пейзажей в ночное время, а функции Super Wide-Angle і Super Macro помогают создавать фотографии профессионального качества в любых условиях. Режим портрета vivo, благодаря алгоритму четырехшаговой маскировки, позволяет пользователям отделять объект от фона и применять отдельные эффекты для более совершенного результата.

Конфигурация смартфона X50 включает процессор Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 либо 256 ГБ. В свою очередь X50 Pro оснащен чипом Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Емкость батареи X50 — 4200 мА·ч, а в X50 Pro установлен аккумулятор на 4315 мА·ч.

Среди передовых возможностей X50 Pro — способность работы в мобильных сетях 5G.

Особое внимание производитель обращает на поддержку кадровой частоты 90 Гц в дисплеях обоих смартфонов. При диагонали 6,56 дюйма они обеспечивают разрешение 2376×1080 (Full HD+) и базируются на AMOLED-матрице, которая позволяет работу с технологией HDR 10+. Экран защищен стеклом AG Frosting, обеспечивающим чувство премиальности и отсутствие отпечатков пальцев.

Заявлено, что в украинскую розницу смартфон vivo X50 поступит 24 июля по рекомендованной цене 15999 грн, а X50Pro ожидается 20 августа по 24999 грн.

Одновременно со смартфонами vivo представила и беспроводные наушники TWS Neo. Отмечается, что они оснащены самыми большими драйверами в этом сегменте 14,2-мм, что дает в свою очередь мощный и насыщенный звук, а также композитной диафрагмой из био-волокна для повышения детализации звука.

В наушниках TWS Neo реализовано AI-подавление шумов для телефонных звонков и других функций голосового управления в режиме смарт-контроля. Наушники работают на платформе Qualcomm TWS 4-го поколения QCC3046, для которой заявлена задержка не более 88 мс. Соединение со смартфоном происходит по технологии Bluetooth 5.2 с максимальным диапазоном действия до 10 м.

На украинском рынке наушники vivo TWS Neo ожидаются 20 августа по рекомендованной розничной цене 2999 грн.

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