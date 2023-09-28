Tesla подвоїть замовлення на чипи для свого суперкомп’ютера Dojo D1

28 сентября 2023 г., 12:25

0

Tweet

Tesla вперше розкрила плани щодо свого чипа Dojo D1 ще у 2021 році, сподіваючись, що в найближчому майбутньому він стане основою для технології безпілотного водіння.

Протягом наступних років підрозділ компанії здебільшого покладався на NVIDIA, але, схоже, компанія Маска прагне перейти на пропрієтарні рішення.

Звіти ЗМІ дворічної давнини свідчать, що 5760 графічних процесорів NVIDIA A100 були задіяні в розробці вдосконаленої системи допомоги водієві Tesla (Autopilot ADAS).

Tom’s Hardware вважає, що кластер суперкомп’ютерів Tesla зі штучним інтелектом вартістю 300 мільйонів доларів, що складається з приблизно 10 000 графічних процесорів NVIDIA H100, почав роботу минулого місяця.

Нещодавні повідомлення з Тайваню свідчать про те, що Tesla подвоює замовлення суперкомп’ютерних чипів Dojo D1 у TSMC.

У звіті Economic Daily стверджується, що 10 000 Dojo D1 стоять у виробничій черзі на наступний рік, при цьому інсайдери вважають, що Tesla негласно висловлює впевненість у свойому чипі. Кількість замовлень на наступну партію (у 2025 році) може збільшитися. У статті натякається, що «імпульс замовлень TSMC, пов’язаних з HPC, збільшився завдяки Tesla». Обидві організації публічно не коментували ці події, але інсайдерські джерела розкрили деякі технічні деталі, зокрема те, що завершений дизайн Dojo «в основному використовує 7-нм техпроцес TSMC та поєднує його з вдосконаленою упаковкою «система-на-пластинці» (SoW) рівня InFO».

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні