Падіння ринку ПК у США сповільнюється: поставки знизилися на 6% у ІІ кв.

28 сентября 2023 г., 11:35

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Останні дані Canalys показують, що поставки ПК (настільних комп’ютерів, ноутбуків і робочих станцій) в США знизилися всього на 6% в річному обчисленні до 18,2 млн одиниць у ІІ кв., що знаменує собою значне поліпшення в порівнянні з попередніми кварталами цього року.

Поставки ноутбуків (включно з мобільними робочими станціями) знизилися на 4% до 15,2 млн одиниць, чому сприяло відновлення попиту на Chromebook в освітньому секторі. Поставки настільних комп’ютерів (включно зі стаціонарними робочими станціями) зазнали ще більшого падіння - на 12% до 3,0 млн одиниць. Ринок планшетів США зіткнувся з аналогічним помірним падінням: поставки знизилися на 5% до 10,3 млн одиниць.

«Попри чергове падіння в річному обчисленні, ринок ПК США продемонстрував багатообіцяючі ознаки покращення у другому кварталі, - зазначає Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - Зараз, коли накопичені запаси в каналах збуту в основному розпродані, осередки зростання попиту знаходять своє відображення в показниках відвантажень вендорів. Ключовим фактором, який сприяв зростанню обсягів, стало відновлення попиту з боку освітніх установ, підтримане останньою хвилею федерального фінансування напередодні підвищення вартості ліцензій на ChromeOS. Це сприяло зростанню поставок Chromebook до 4,7 мільйона одиниць, що є найвищим показником з моменту пікового розгортання в першій половині 2021 року».

Поставки ПК для комерційного сектору знизилися лише на 4%, тоді як споживчий сектор продемонстрував більше падіння - на 10%. «Споживачі все ще знижують пріоритетність витрат на ПК порівняно з іншими товарами та послугами на тлі економічних проблем, - додав Датт. - Відновлення в цьому сегменті, найімовірніше, відбудеться лише в четвертому кварталі, коли очікуються значні знижки протягом тривалого періоду передсвяткових акцій. Втім, бізнес демонструє більш стійкий попит на ПК».

Хоча в короткостроковій перспективі компанії та споживачі, ймовірно, проявлятимуть певну обережність у витратах на ПК, галузь може розраховувати на подальше покращення ситуації в США. Canalys очікує ще меншого падіння поставок на 4% у ІІІ кв. 2023 року, перш ніж ринок відновить зростання до 12% у четвертому кварталі. Після цього прогнозується зростання ринку на 9% у 2024 році та 12% у 2025 році.

«Довгострокові перспективи ринку персональних комп’ютерів у США залишаються позитивними, - наголосив Датт. - У міру ослаблення макроекономічного тиску сильні фундаментальні фактори, пов’язані з поведінкою користувачів ПК у постпандемічному періоді, а також більша база встановлених компʼютерів у всіх сегментах стануть благом для галузі. З точки зору інновацій, очікуване зростання попиту, пов’язане з відмовою від Windows 10, тепер буде підсилене появою ПК зі штучним інтелектом. Хоча ця нова категорія пристроїв, можливо, не призведе до значного збільшення обсягів поставок, вона створить значні можливості для отримання прибутку як для постачальників, так і для каналів збуту в міру того, як перехід на неї стане більш поширеним, особливо в бізнесі».

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