Samsung почала поставки своїх армійських смартфонів Galaxy S23 Tactical Edition

28 сентября 2023 г., 13:35

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Нові смартфони Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition стали доступні в США.

Як відзначається, ці нові мобільні рішення призначені для зміни способу роботи військовослужбовців, а також служб швидкого реагування, дорожніх адміністрацій, гірничодобувних компаній та інших, хто керують критично важливими активами.

Щоб задовольнити унікальні потреби різних операцій і середовищ, Samsung розширює третє покоління своєї лінійки Tactical Edition, вперше додавши тактичні можливості до захищеного Galaxy XCover 6 Pro на додаток до флагманського Galaxy S23. Обидва рішення використовують можливості готових комерційних мобільних пристроїв Samsung, доповнені спеціально розробленим програмним забезпеченням і функціями.

Мобільні рішення Samsung Tactical Edition є результатом багаторічної співпраці компанії з Міністерством оборони США і наразі використовуються всіма родами військ країни.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition легко підключаються до вибраних тактичних радіостанцій, каналів зв’язку з безпілотників, лазерних далекомірів, зовнішніх GPS та інших пристроїв для підтримки постійного зв’язку в багатодоменних середовищах і надання повної картини місій. Обидві моделі підтримують всі традиційні можливості стільникового зв’язку, включаючи 5G, LTE, CBRS, Bluetooth і Wi-Fi 6E. Вони також є першими рішеннями Tactical Edition з підтримкою FirstNet Ready.

Завдяки новому режиму блокування діапазону 5G, рішення Tactical Edition можна налаштувати на підключення виключно до сертифікованих мереж 5G, запобігаючи будь-яким іншим мережевим з’єднанням, які можуть становити загрозу безпеці. Військовослужбовці також можуть увімкнути режим Stealth Mode, який відключає LTE і e-911, приглушуючи всі радіочастоти для повністю автономного зв’язку. Для ще більшої безпеки місії можна увімкнути функцію Covert Lock, яка забезпечує стелс-режим, а також знеструмлює базовий діапазон зв’язку і GPS, повністю захищаючи пристрій від випромінювання радіочастотної сигнатури.

Вперше нові рішення Tactical Edition пропонують безсерверне ліцензування, що означає, що ліцензії Knox не вимагають звернення до сервера перевірки Samsung або локального сервера Knox. Користувачі автоматично отримують доступ до всіх функцій Tactical Edition з коробки. Це усуває необхідність ручної активації ліцензій, спрощуючи налаштування для тактичних груп, які працюють у віддалених місцях без негайного підключення.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition оснащені вдосконаленими інструментами ситуаційної обізнаності, які допомагають тактичним групам залишатися пильними в польових умовах і розширюють їхні можливості для прийняття рішень. Режим нічного бачення підтримує перегляд через відповідні оптичні прилади, а екран блокування, що автоматично обертається, дозволяє використовувати його у відкидному нагрудному кріпленні. Крім того, компанія Samsung представила нову функцію регульованого тайм-ауту екрану, щоб задовольнити унікальні вимоги тактичних груп, які працюють у польових умовах. Завдяки цій новій функції користувачі можуть налаштувати тривалість тайм-ауту екрану блокування за межами типових 30 секунд, однієї хвилини або п’яти хвилин, що позбавляє користувачів необхідності повторно проходити процес автентифікації для отримання доступу до свого пристрою.

Нові рішення сумісні з такими готовими до місій додатками, як Android Team Awareness Kit (ATAK) і Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK), які можна миттєво запустити за допомогою програмованої бічної клавіші. І вперше Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition постачаються з попередньо встановленим додатком TE-Enabler від PAR Government, а також додатком Tactical Settings App від Samsung.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition захищені системою безпеки Samsung Knox - платформою захисту оборонного рівня, вбудованою в мобільні пристрої Samsung від самого чипсета, щоб забезпечити безпеку та захист даних. Обидва рішення відповідають суворим галузевим нормам, зокрема Переліку компонентів комерційних рішень для засекречених даних (CSfC) АНБ, що дозволяє військовослужбовцям та цивільним військовим безпечно отримувати доступ до засекреченої інформації. Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition підтримують подвійний VPN-ланцюжок, що дозволяє використовувати два VPN-з’єднання для внутрішнього і зовнішнього тунелювання даних під час передачі. Крім того, Knox Dual Data at Rest (DualDAR) захищає секретні дані з грифом «Цілком таємно», які зберігаються на пристроях, за допомогою двох рівнів шифрування, навіть коли вони вимкнені або перебувають у неавторизованому стані.

Нові рішення виводять безпеку на новий рівень завдяки новому диспетчеру пристроїв гіпервізора (HDM), який є одним з найсильніших рівнів глибокого захисту для запобігання всіх видів злому. Використовуючи HDM, рішення застосовують обмеження на підключення LTE і GPS, тим самим посилюючи контроль і захист.

А завдяки технології Knox Enterprise Firmware Over-the-Air (E-FOTA) рішення готові до локального або хостингового розгортання та управління.

Крім того, Samsung Galaxy S23 Tactical Edition і Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition підтримують розширений чотирирічний цикл обслуговування програмного забезпечення, забезпечуючи клієнтам підтримку програмного забезпечення до січня 2027 року.

Рішення Samsung третього покоління Tactical Edition готові до роботи в тактичному середовищі та вимог місій. Samsung Galaxy S23 Tactical Edition та Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition мають захист від пилу та води за стандартом IP682, що дозволяє використовувати їх у вологих та запилених умовах. Обидва смартфони важать не більше 8,5 унцій і мають товщину менше півдюйма, але при цьому є такими ж потужними, як і міцні ноутбуки, що традиційно використовуються тактичними групами і важать кілька кілограмів. Легка, компактна конструкція дозволяє військовослужбовцям зменшити навантаження і перерозподілити вагу на більш важливі речі, такі як боєприпаси, медикаменти, їжа або вода. Крім того, обидва нові рішення оснащені новою функцією регулювання розміру клавіатури, що забезпечує тактичним користувачам підвищену зручність під час роботи з пристроєм у потенційно складних умовах або місцях.

Samsung пропонує Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition як нову опцію у відповідь на попит клієнтів на міцне рішення, яке може витримувати екстремальні умови, включаючи поле бою та інші суворі умови. Він відповідає стандарту MIL-STD-810H3 і витримує екстремальні висоти, температури, вібрації та вологість, а також падіння з висоти до 1,5 метрів. Samsung Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition оснащений довговічним змінним акумулятором, що забезпечує достатню потужність для виконання будь-якої місії. Він також оснащений слотом для карт пам’яті MicroSD, які оператори можуть використовувати для зберігання та доступу до файлів карт об’ємом до 1 ТБ, і підтримує режим роботи в рукавичках, що дозволяє користуватися сенсорним екраном у рукавичках.

Тонкий і потужний Samsung Galaxy S23 Tactical Edition підтримує різноманітні сценарії використання для військовослужбовців, які працюють в польових умовах або в офісі. Він забезпечує максимальну тактичну обчислювальну потужність завдяки тому ж високошвидкісному процесору, що і в останніх флагманських пристроях Samsung - Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy - і оснащений динамічним AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц для детального перегляду карт і даних про місії. Смартфон також оснащений професійною 50-мегапіксельною камерою, що дозволяє військовослужбовцям знімати та обмінюватися зображеннями та відео високої роздільної здатності в умовах низької освітленості, не видаючи свого місцеперебування. Крім того, щоб підвищити міцність Samsung S23 Tactical Edition, компанія Samsung у партнерстві з компаніями Juggernaut Case та Kagwerks розробила міцний чохол військового класу.

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