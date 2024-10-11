AMD призентувала АІ-прискорювач Instinct MI325X та чипи EPYC 5-го покоління

11 октября 2024 г., 9:35

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На заході «Advancing AI» у Сан-Франциско Advanced Micro Devices продемонструвала свій чип наступного покоління - прискорювач AMD Instinct MI325X, а також нову мережеву платформу на базі блоку обробки даних AMD Pensando Salina.

Запуск нових технологій запланований на наступний рік, і AMD обіцяє, що вони встановлять новий стандарт з точки зору продуктивності генеративного АІ.

«Наша мета - зробити AMD лідером у галузі штучного інтелекту, - заявила сьогодні вранці генеральний директор компанії Ліза Су (Lisa Su) у своїй доповіді на заході.

Зараз AMD спирається на успіх свого АІ-чіпа MI300X, який був випущений на початку цього року і, за прогнозами, принесе компанії понад 4 мільярди доларів.

І ось тепер анонсовано AMD Instinct MI325X, який побудований на архітектурі CDNA 3 і «забезпечує блискавичну продуктивність у поєднанні з високою енергоефективністю для найбільш вимогливих завдань штучного інтелекту», як зазначають у компанії.

На прес-брифінгу Бред МакКреді (Brad McCredie), корпоративний віце-президент AMD по GPU-платформам, заявив, що чіп MI325X більш ніж удвічі перевершує існуючий MI300.

MI325X має 256 ГБ високопродуктивної пам'яті HBM3E і пропускну здатність до 6 терабіт в секунду. Зазначається, що це в 1,8 рази та в 1,3 рази більше відповідно ніж у найпотужнішого на сьогоднішній день чіпа Nvidia для штучного інтелекту - Nvidia H200. Крім того, MI325X забезпечує в 1,3 рази більшу пікову теоретичну продуктивність FP16 і FP8, ніж його найпотужніший конкурент.

«Ця провідна в індустрії пам'ять та обчислення можуть забезпечити в 1,3 рази більшу продуктивність виводу, ніж H200 на Mistral 7B при FP16, та в 1,2 рази більшу продуктивність виводу на Llama 3.1 70B при FP8», - зазначив МакКреді.

AMD заявила, що запуск MI325X у виробництво запланований на четвертий квартал, а системи на його базі вже анонсували Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Group та Super Micro Computer.

На заході компанія також презентувала деталі нового процесора EPYC, який раніше мав кодову назву «Turin» і призначений для корпоративних, хмарних та АІ робочих навантажень.

Процесори AMD EPYC Series 5-го покоління будуть побудовані на архітектурі ядра Zen 5, при цьому компанія прагне запропонувати широкий діапазон кількості ядер для різних сценаріїв використання, починаючи з восьми і закінчуючи 192 ядрами для найвимогливіших робочих навантажень.

Компанія пообіцяла, що чіпи EPYC 5-го покоління ґрунтуватимуться на продуктивності існуючої платформи EPYC 4-го покоління, а її найбільший 192-ядерний чіп серії EPYC 9005 в 2,7 рази перевищує продуктивність найпотужнішого існуючого чіпа. Тим часом, новий 64-ядерний EPYC 9575F адаптований для робочих навантажень штучного інтелекту на базі GPU, пропонуючи продуктивність 5 гігабіт на секунду, що забезпечує на 28% швидшу обробку даних, ніж конкуруючі чіпи.

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