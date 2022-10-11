Телекомоператори роблять все можливе для відновлення зв’язку та доступу в інтернет

11 октября 2022 г., 14:21

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Попри масовані ракетні удари 10 жовтня російських терористів, їм не вдалося залишити Україну без зв‘язку, пише Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Завдяки професійній роботі телекомоператорів мобільний зв‘язок та інтернет працюють.

Через знеструмлення в містах, що потрапили під ракетні обстріли росіян, провайдери перейшли на використання генераторів. Зі свого боку Мінцифри допомагає забезпечити їх додатковими генераторами та достатнім запасом палива, а також Starlink. Щоб зберегти інтернет та мобільний зв’язок, поки не відновиться електропостачання.

Завдяки зусиллям електропостачальників сотні станцій відновили роботи. Це особливо відчутно в Харківській та Сумській областях.

Загалом у шести містах України є суттєві складнощі з інтернетом. Це Львів, Харків, Житомир, Суми, Полтава, Хмельницький. Водночас у чотирьох містах інтернет зник тільки частково: Тернопіль, Кривий Ріг, Ужгород та Київ.

А у восьми областях частково зник чи погіршився зв'язок. За даними мобільних операторів, на Харківщині працює 41% мереж, в Запоріжчині – 51%, на Львівщині – 58%, Сумщині – 59%, Полтавщині – 70%, Житомирщині 76%, Київщині – 88%, Хмельниччині – 88%.

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