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Miratech розгортає роботу на ринку Індії

11 октября 2022 г., 13:37

Miratech розгортає роботу на ринку Індії

Українська компанія Miratech, постачальник ІТ-послуг і консалтингу, продовжує масштабування та розгортає роботу на ринку Індії, надаючи сервіси з розробки цифрових продуктів та дизайну клієнтського досвіду для відомих світових компаній.

Планується, що вже до кінця року команда в Бангалорі перевищить 100 інженерів і ця кількість зростатиме надалі.

Індія має один із найшвидше зростаючих резервів кадрів для індустрії послуг на основі ІТ та інформаційних технологій (ITeS), відома своєю конкурентоспроможністю, гнучкістю та досконалістю, а також наявністю кваліфікованих спеціалістів.

У 2020 році Miratech прийняв підхід RemoteTogether, заснованний на зобов’язанні залучати виняткові таланти до проектів в усьому світі. Швидке впровадження віддаленої роботи дозволило створити мережу з понад 750 співробітників у більше ніж 25 країнах.

 

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