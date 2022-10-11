Дочка AliExpress у росії майже зупинилася

11 октября 2022 г., 15:05

Як повідомляють мордорські ЗМІ, всі акціонери компанії «Аліекспресс Росія» відмовилися від вкладень у проєкт через ситуацію в Україні.



Найбільша частка в «Аліекспресс Росія» належить китайській Alibaba Group - 47,85%. Інші акціонери компанії це російські структури: USM (24,3%), VK (15%) та РФПИ (12,8%).



Alibaba після 24 лютого повідомила партнерів, що припиняє інвестувати в проєкт. До цього у компанії та у її акціонерів були амбітні плани, проте в підсумку подальше партнерство для китайського гіганта стало «токсичним».



Після цього інвестиції припинили USM і РФПІ, які потрапили під санкції.

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