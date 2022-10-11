 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дочка AliExpress у росії майже зупинилася

11 октября 2022 г., 15:05

Як повідомляють мордорські ЗМІ, всі акціонери компанії «Аліекспресс Росія» відмовилися від вкладень у проєкт через ситуацію в Україні.

Найбільша частка в «Аліекспресс Росія» належить китайській Alibaba Group - 47,85%. Інші акціонери компанії це російські структури: USM (24,3%), VK (15%) та РФПИ (12,8%).

Alibaba після 24 лютого повідомила партнерів, що припиняє інвестувати в проєкт. До цього у компанії та у її акціонерів були амбітні плани, проте в підсумку подальше партнерство для китайського гіганта стало «токсичним».

Після цього інвестиції припинили USM і РФПІ, які потрапили під санкції.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  