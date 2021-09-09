Телекомбаза для бізнесу. Частина 3

9 сентября 2021 г., 16:25

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Історія телефонії для бізнесу та її еволюція в Україні. Телефон був запатентований Беллом 145 років тому. Послуга телефонії з’явилась давно, є традиційною і все ще затребуваною й сьогодні. Що стосується бізнесу, то традиційна кабельна телефонія забезпечувала зв'язок всередині організації та із зовнішнім світом. Власне, телефон давав змогу шукати клієнтів. Така ситуація була станом на початок 90-тих років минулого століття.

Питання в тому, що у спадок від СРСР ми отримали великий незадоволений попит на зв'язок як від населення, так і від підприємств. Старше покоління добре пам’ятає чергу на встановлення телефону. Зміна економічної моделі та поява комерційних підходів для надання телекомпослуг кардинально змінила цю ситуацію. Якщо враховувати масштаби попиту на телефонію, який існував на 1991 рік, Україна швидко подолала проблему дефіциту. І населення, і компанії/ підприємства отримали можливість для користування як аналоговою, так і цифровою телефонією. Остання відкривала нові можливості. Приміром, якщо підприємство займалося торгівлею, то відповідно, йому потрібно було організувати багато телефонних ліній для ефективної роботи підрозділів продажу та підтримки. Цифрова телефонія дозволяла вирішувати цю бізнес-задачу, використовуючи одну ISDN лінію (Integrated Services Digital Network), можна телефонізувати увесь офіс/компанію. І вона ставала затребуваною на ринку голосових послуг.

Цифрова телефонія посприяла розвитку ринку офісних АТС. Вони дуже швидко еволюціонували від цифрових систем до базованих на серверах IP-комплексів (передавання голосу через канали інтернету).

Цифрові канали з часом поступилися SIP-телефонії, тобто, з’явилася окремі IP-лінії, SIP-транки.

Паралельно оновлювався парк телефонних апаратів, з’явилася нова культура бізнес-спілкування. На цифрових апаратах можна було налаштувати циркулярний виклик, робити конференцію, утримувати і переводити виклики, переключати дзвінок на зовнішній динамік («голосний зв’язок»), тобто користуватися такими функціями, які були неможливими на аналогових лініях. Згодом цифрові телефони трансформувалися в «айпі-фони», у які заходив уже кабель з комп’ютерної розетки.

До речі, важливо загадати один компонент розвитку цифрової та аналогової телефонії. Йдеться про потребу в оперативній передачі документів. Практично у кожної компанії був факс. Факсимільний зв'язок забезпечує передачу фотокопій документів, і він також організовується на телефонних лініях. Для передачі факсу часто потрібно було зв’язатися з людиною, поспілкуватися та попросити прийняти факс, почасти не з першого разу. Через факси «ходили» контракти, комерційні пропозиції, акти виконаних робіт, рахунки-фактури та інші робочі документи, які підпадають під класифікацію юридично значимих. Зараз, зрозуміло, що з розвитком інтернету, електронної пошти, смартфонів, які тепер практично у кожного, ситуація змінилася і передати документи стало значно простіше.

Чи буде бізнес користуватися телефонією у майбутньому?

Послуга телефонії дуже швидко еволюціонувала в кілька етапів. Ми живемо у той цікавий час, коли швидкість технологічних змін наближається фактично до можливостей людини у сприйнятті й адаптації до цих змін. Сьогодні, в 20-их роках ХХІ століття, у світі на порядку денному стоїть питання «а чи буде бізнес користуватися телефонією?».

Уже багато бізнесів перейшли на IP-телефонію. Паралельно, ми бачимо, що голос мігрує в різні системи колаборації, їх уже величезна кількість.

При цьому, бізнесу потрібна телефонна лінія, бо, наприклад, компанія, яка займається пошуком клієнтів, має дати людині можливість поспілкуватися з людиною-продавцем. І цей принцип, незважаючи на масовану хвилю інновацій, залишається надзвичайно важливим. Відповідно, з одного боку відбувається технологічна трансформація, міграція голосу в інші канали. З другого боку, людині часто потрібно звертатися до надавача послуг чи продавця товарів. А бізнесу, в свою чергу, потрібно звертатися голосом до своїх клієнтів.

Очевидно, що бізнес-телефонія не зникне. Вона однозначно змінюватиметься, буде зростати кількість форм та каналів, в яких вона існуватиме. Важливо пам’ятати, що сутність телефонії спирається на індивідуальний ідентифікатор абонента – телефонний номер, що і забезпечує можливість адресного звернення. Але низка традиційних елементів залишатиметься: послуги 0-800, короткі номери. Для багатьох комерційних підприємств однозначно будуть затребуваними питання взаємодії співробітників всередині організації, які знаходяться в різних географічних локаціях. І це окремий ринок для такого зручного бізнес-інструменту, як хмарна АТС. Залишиться потреба, в певній мірі, і в цифровій телефонії, частина індустрій продовжить користуватися телефонією в її традиційній формі, а частина перейде повністю на комп’ютерний зв’язок. Але варто зауважити, що «голосові потреби» бізнесу порівняно повільно мігрують в останній.

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