Телекомбаза для бізнесу. Частина 1

20 августа 2021 г., 13:24

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Про розвиток інтернету й телефонії для бізнесу, про зміни в комунікаціях, які сталися, та про те, чого очікувати.

Історія інтернету для бізнесу в Україні. Частина 1.

Сьогодні одним з факторів розвитку бізнесу є доступність сучасних ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій). І Україна у цьому — не виняток. Перебуваючи в межах світових трендів, в Україні бізнес-сегмент для своїх потреб використовує усі базові телекомсервіси: телефонію, доступ до інтернету, використання корпоративних мереж передавання даних. Кожна з послуг має свою історію та профіль змін. Передача даних, наприклад, фактично стала драйвером цифрової трансформації банківської сфери і фінансової системи в середині 90-х. Тому що робота банків з населенням, в принципі, неможлива без широкої, розгалуженої мережі банкоматів, відділень та необіхдних для їхнього функціонування захищених каналів передачі даних, які надаються «Укртелекомом», починаючи з того часу.

За роки Незалежності технології змінювалися, вдосконалювалися і доповнювали одна одну. Скажімо, для корпоративних мереж спочатку використовувалась технологія пакетної передачі даних Frame relay, потім — A3-L3VPN, що надається з постійними вдосконаленнями та включенням до їх складу Центрів обробки даних (ЦОД) протягом останніх 10 років.

Доступ до інтернету наприкінці минулого століття міг бути можливим лише на обмежених швидкостях, наскільки дозволяли тогочасні можливості каналів. Щоправда, цей напрямок активно прогресував. Цьому сприяло кілька факторів. По-перше, розвиток бізнесу в цілому і, відповідно, необхідність представляти свої товари, шукати товари і послуги, взагалі — мати представництво в мережі, мати можливість контактувати з покупцями. Другий фактор — це розвиток комп’ютерів та інших обчислювальних пристроїв, збільшення їх проникнення у бізнесове середовище і загальне зростання кількості користувачів.

Технології еволюціонували швидко. Бізнес користувався як відносно дешевим доступом через дзвінок (dial-up), під час якого швидкість залежала від версії модему та якості мідної лінії, так і дорогими виділеним лініями із гарантованою високою швидкістю. Згодом поширилося ціле «сімейство» технологій DSL (Digital Subscriber Loop). До слова, на відміну від населення, бізнес використовував ще й технологію ISDN. А коли їх потенціал став вичерпуватися, то настав час оптичних мереж. Власне, оптика використовуються досить давно, але активний її розвиток стартував з початком нового тисячоліття. До речі, Нобелівська премія за оптику була вручна не так давно, у 2009 році, — «за революційні досягнення, що стосуються передавання світла в волокнах для оптичного зв’язку».

І якщо спочатку оптоволоконні кабелі використовували на магістралях для забезпечення високих швидкостей, то зараз оптикою вже і в офісі, і вдома нікого не здивуєш. А це — можливість швидкості 1 ГБ/с чи навіть більше. Варто відзначити, що далеко не всі побутові пристрої мають мережеві карти для підтримання такої швидкості. Як свідчить практика, в принципі, споживачам цілком достатнього і 100 МБ/с.

Далі буде...

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