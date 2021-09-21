Як інтернет впливав на розвиток бізнесу… і не тільки

21 сентября 2021 г., 11:25

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Передача даних вплинула на розвиток практично всіх галузей економіки і навіть спонукала формування нових напрямків. Наприклад, у фінансовій сфері саме канали передачі інформації стали незамінними. Тобто, це виділення на мережі оператора виокремленої віртуальної мережі, яка забезпечує на логічному рівні зв’язну мережу для замовника, сформовану з різних каналів, елементів. Вона є захищеною від зовнішнього втручання. Власне, захищене передавання внутрішніх даних потрібне на будь-якому підприємстві, яке має розгалужену регіональну мережу. Мова не тільки про бізнес-структури. Також, у відповідь на потреби часу, нові мережі та їх швидкісні характеристики дали поштовх до модернізації і державного сектору.

Згадаймо, ще два роки тому в Україні було понад 400 районів. На кожну область приходилося близько 20. Важливо пам’ятати, що майже кожен орган центральної влади має певну проекцію на рівень області чи району. Відповідно, існувала потреба їх всіх між собою «зв’язати». А для цього був потрібен набір мереж, вони розбудовувалися і збільшувалися.

Окремим напрямком є доступ до державних реєстрів. У двохтисячних міністерства та держкомітети створювали чимало різних окремих реєстрів. З часом їх кількість перевищила позначку в три сотні. І зараз ще й досі залишається відкритим питання: як їх взаємно між собою «зв’язати». Зрештою, драйвером для появи цих реєстрів була можливість доступу до ресурсу через інтернет, або всередині корпоративної мережі держпідприємства.

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