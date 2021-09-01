Телекомбаза для бізнесу. Частина 2

1 сентября 2021 г., 12:15

0

Tweet

Про розвиток інтернету й телефонії для бізнесу, про зміни в комунікаціях, які сталися, та про те, чого очікувати.

Доступ до інтернету наприкінці минулого століття відбувався на обмежених швидкостях, зважаючи на тодішні технології. Бізнес спочатку користувався інтернетом по dial-up, а згодом і DSL (Digital Subscriber Loop) та ISDN. Зараз підприємства надзвичайно активно використовують оптичні підключення, бо вони забезпечують гарантовану високу швидкість без потреби в купівлі потужних і дорогих модемів. Фактично оптика дає більше гарантії надійності та комфорту.

Зрозуміло, що інтернет не можна розглядати окремо від розвитку комп’ютерної техніки. Розвиток зв'язку корелює із законом Мура для комп’ютерних процесорів. Обчислювальні потужності комп’ютерів постійно зростають. Відповідно, підвищується попит на більшу швидкість обміну інформацією. Таким чином, розвиток бізнесу та насичення його потужними комп’ютерами призводять до зростання швидкостей доступу до інтернету та об’ємів використання даних.

Щороку збільшується і кількість користувачів швидкого інтернету. Кількість споживачів у кожній із галузей своя. Найбільш статичним є державний сектор, але останнім часом ситуація змінюється. Після реформ у 2016-17 рр. з активним впровадженням на державному рівні системи E-health змінилися і лікарні, які раніше користувалися переважно телефонією і лише подекуди інтернетом. Тепер центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії, лікарні, поліклініки та інші медичні заклади стають активними користувачами оптичного інтернету. Зміни відбулися через системну зміну в самій системі охорони здоров’я та завдяки загальним трендам цифровізації. Наприклад, «Укртелеком» вже підключив до волоконно-оптичної інфраструктури понад 850 медичних закладів у всіх областях.

У цілому ми, як країна, не відстаємо від загальносвітового тренду – споживаємо і генеруємо все більше даних. Відповідно, потрібна ширша смуга для їх передачі та більш високі швидкості. А це стимулює розвиток інтернету. Якщо раніше він був конкурентною складовою в системі просування, то зараз перейшов у категорію абсолютно необхідного для існування та подальшого розвитку бізнесу.

Далі буде...

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!