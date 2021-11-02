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Ігор Гуменюк

Про культуру кібербезпеки

2 ноября 2021 г., 14:06
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Існує ще один телекомунікаційний напрямок роботи з інформацією, окрім цифрової телефонії, доступу до інтернету та побудови корпоративних мереж. Мова про різні цифрові канали, які використовують для передачі сигналів (сигналізації, повідомлень, датчиків тощо). Звісно, є такі мережі обміну даними, для яких достатньо аналогових систем, але вони, однозначно, зникатимуть і замінюватимуться на цифрові. Вони також будуть проходити трансформацію в інтернет, що ми й спостерігаємо, останні років 10, а іноді виступаємо у ролі драйвера і консультанта цього процесу.

Аналізуючи часовий проміжок у горизонті 30 років, хотілося б відзначити, що цифровізація здійснила величезний вплив на сферу зв’язку.

На зміну фіксованим мережам, що забезпечували невелику кількість послуг, прийшли інтегровані телекомунікаційні послуги – це системи, що включають центри обробки даних, хмарні рішення та класичні сервіси.

Хочеться звернути увагу на появу нового порядку денного і для доступу до інтернету. Він народився з ARPANET і трансформувався далі у національні мережі, згодом став світовою мережею, яка об’єднала величезну кількість складових мереж, побудованих на різних технологіях. Він формувався та задумувався як система, яка мала сприяти передаванню інформації і даних. Проте в цій самій реальності формувалося і розвивалося явище, яке завдавало шкоди самій парадигмі легкого доступу до мережі різних її вузлів, – кіберзлочинність, яка фактично стала невід’ємною частиною інтернету. Тож, розвиток інтернету і зростаючого набору кіберзагроз сформували ще одну окрему галузь – забезпечення надійного зберігання даних. Ця окрема індустрія виникла поруч з традиційним зв’язком. Зараз вона активно розвивається, хоча потрібно відзначити, що загальний рівень культури інформаційної безпеки в Україні ще потребує уваги. Нові рішення вимагають нових знань, нового захисту.

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