TCL презентувала вдосконалену технологію NXTPAPER 3.0

17 января 2024 г., 12:35

0

Tweet

На виставці CES 2024 компанія TCL представила NXTPAPER 3.0 - найпередовішу версію розробленої нею технології відображення інформації. Оптимізована для людських очей, технологія третього покоління містить низку удосконалень і набір функцій, спрямованих на збереження зору.



"Ми в TCL вважаємо, що розвиток технологій - це не просто додавання нових функцій, а й підвищення їхньої доступності", - говорить Штефан Штрайт (Stefan Streit), генеральний директор TCL Communication. "Успіх NXTPAPER - це підтвердження нашої місії з гуманізації технологій з упором на розробку продуктів, оптимізованих для людських очей. TCL NXTPAPER 3.0 спирається на успіх попередніх пристроїв і пропонує користувачам ще більше можливостей для вибору, оскільки у 2024 році ми розширимо асортимент NXTPAPER на інші категорії продуктів TCL і розміри екранів".



Ґрунтуючись на технології TCL NXTPAPER для піклування про очі, яка фільтрує шкідливе синє світло на 61%, зберігаючи при цьому чітке зображення, яскраві кольори, глибокий контраст і природний рух, TCL NXTPAPER 3.0 зберігає ці важливі переваги та презентує низку функцій, оптимізованих для органів почуттів зору та дотику. Центральним нововведенням стала поява екрана CPL (Circularly Polarized Light), що імітує шлях природного світла "випромінювання - відбиття - заломлення". Це створює візуальний ефект, який точно повторює відчуття від читання книг при природному освітленні, покращуючи зовнішній вигляд екрана, що нагадує папір, і забезпечуючи додатковий комфорт для очей. На додаток до цієї інновації TCL NXTPAPER 3.0 також вирізняється вищою частотою оновлення та технологією димування постійним струмом, що забезпечує відсутність мерехтіння під час перегляду в будь-яких сценаріях. Крім того, вдосконалена функція адаптивної колірної температури, що працює на основі RGB-датчика, дає змогу дисплею TCL NXTPAPER автоматично налаштовувати та забезпечувати найбільш підхожу колірну температуру залежно від часу й навколишнього освітлення.



Програмне забезпечення технології TCL NXTPAPER містить вбудований помічник із турботи про очі, який надсилає нагадування та підтримує користувачів у формуванні здорових звичок перегляду цифрових зображень. Нагадування про відпочинок заохочує перерви під час тривалого використання, допомагаючи користувачам прийняти правило "20-20-20", а саме 20-секундну перерву кожні 20 хвилин та зосередження на об'єкті на відстані 20 футів - практика, яку часто рекомендують експерти зі здоров'я очей. Крім того, функція може визначати погане освітлення або те, що користувач перебуває занадто близько, і надсилати м'які нагадування. Для того, щоб не відчувати дискомфорту, користувачі можуть відключити ці функції одним натисканням.



Повідомляється, що у 2024 році TCL випустить на світовий ринок цілу низку планшетів і смартфонів, оснащених технологією NXTPAPER 3.0, починаючи з пристроїв для ринку США, які було представлено на виставці CES 2024, включно з планшетом NXTPAPER 14 Pro, планшетом TAB 10 NXTPAPER 5G і смартфонами серії 50. Пристрої TCL з NXTPAPER 3.0 також тепер мають покращений користувальницький інтерфейс "3 в 1", оптимізований для різних сценаріїв перегляду. Сюди входять звичайний вигляд для загального використання з низьким рівнем синього світла та відсутністю жовтого відтінку, низькоконтрастний режим "Кольоровий папір" для читання коміксів та чорно-білий режим "Чорнильний папір" для естетично приємного читання електронних книг.



TCL NXTPAPER 14 Pro - перший планшет з технологією NXTPAPER 3.0, оснащений 14-дюймовим 2,8K-дисплеєм з технологією CPL і регулюванням яскравості постійного струму. За наявності великого дисплея, TCL NXTPAPER 14 Pro зберігає тонкий і легкий профіль. Новинка оснащена процесором MediaTek Dimensity 8020 і 12 ГБ оперативної пам'яті. Завдяки акумулятору на 12000 мАг, швидкій зарядці 33 Вт і накопичувачу на 256 ГБ він може підтримувати як роботу, так і розваги.



У моделі TCL TAB 10 NXTPAPER 5G використовується 10,4-дюймовий дисплей NXTPAPER з роздільною здатністю 2K. Працюючи на ОС Android 14, оснащений восьмиядерним процесором і можливістю підключення до мережі 5G, цей планшет забезпечує безперебійну роботу в режимі багатозадачності та потокового відео.



За заявою TCL, протягом 2024 року компанія планує впровадити технологію NXTPAPER у ширший спектр моделей смартфонів серії TCL 50, включно із серіями TCL 50 XL NXTPAPER 5G і TCL 50 XE NXTPAPER 5G, а також іншими.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків