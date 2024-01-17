«Мінцифри» домовляється з провідними технологічними компаніями про подальшу співпрацю

17 января 2024 г., 13:35

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В межах «Всесвітнього економічного форуму», що проходить в Давосі (Швейцарія), команда «Міністерства цифрової трансформації України» провела ряд зустрічей з партнерами, де обговорювалася подальша співпраця та встановлення нових міжнародних зв’язків.

Зокрема, за словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, домовилися спільно з:

Palantir – ще більше інтегрувати продукти компанії, працювати в напрямі розмінування, тестувати технології на основі АІ.

IBM – працювати над хмарною стратегією, також компанія підтримуватиме Україну у сфері кібербезпеки, локалізує свій софт та перекладе його українською. У 2024 році планується працювати в напрямках АІ, digital twins та шукати рішення, що допоможуть у відбудові нашої країни.

Cisco – продовжувати працювати над освітніми ініціативами та кібербезпекою в межах Country Digital Acceleration (CDA), розбудовувати стратегічне партнерство.

Amazon Web Services – співпрацювати у сфері хмарних технологій. Також обговорювалося залучення в хмарну систему державних органів та підприємств, які використовують сервіси AWS, до кінця воєнного стану і шість місяців після.

Visa – компанія допомогла розробити послугу «єВідновлення» та унікальний продукт – антифрод-систему. Планується продовжити працювати над спільними проєктами.

SAP – допомагають забезпечити ефективну військову логістику, облік, закупки та аналітику. Компанія надала «Міноборони» ліцензії й безоплатно надає українським клієнтам послуги й ліцензії на програмне забезпечення.

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