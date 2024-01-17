Світовий ринок смартфонів зріс на 8% у IV кв. - Apple очолила рейтинг та вперше стала топ-вендором року

17 января 2024 г., 11:35

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Згідно з останнім дослідженням Canalys, у четвертому кварталі 2023 року світові поставки смартфонів зросли на 8% у річному обчисленні, досягнувши 320 мільйонів одиниць. Це поклало край семи кварталам спаду поспіль.



Apple очолила ринок у четвертому кварталі з часткою поставок 24% завдяки запуску нових iPhone.



Samsung посіла друге місце з 17%.



Xiaomi посіла третє місце з більш ніж 20% зростанням у четвертому кварталі в річному обчисленні.



TRANSSION вперше піднявся на четверте місце, отримавши вигоду від відновлення ринків, що розвиваються.



Замикає п’ятірку лідерів vivo з часткою ринку 7%.



За весь 2023 рік світові поставки смартфонів досягли 1,1 млрд одиниць, що на 4% менше, ніж у попередньому році. Вперше Apple випередила Samsung, ставши провідним постачальником за обсягом поставок, хоча частки обох компаній округлилися до 20%. Xiaomi, OPPO та TRANSSION зайняли 13%, 9% та 8% відповідно.



«Ринок рухається у правильному напрямку, чому сприяє покращення попиту у передсвяткові дні, - зазначив старший аналітик Canalys Тобі Чжу (Toby Zhu). - Продукти в середньому та низькому ціновому діапазоні є драйверами зростання на цій хвилі відновлення, чому сприяє відновлення попиту на ринках, що розвиваються, таких як Близький Схід та Африка, Азійсько-Тихоокеанський регіон та Латинська Америка. Тим часом коли тиск на запаси та глобальна інфляція продовжують послаблюватися, виробники можуть нарешті зосередитися на інноваціях та розробці довгострокових стратегій, закладаючи міцний фундамент на наступний рік. Вже було випущено багато нових флагманських Android, що використовують переваги технології штучного інтелекту на пристроях, від Google Pixel та кількох китайських виробників, таких як HONOR, OPPO, vivo та Xiaomi».



«Два провідні гравці з нетерпінням шукають нові драйвери зростання для своїх смартфонів, оскільки обидва зазнали скорочення ринкової частки в 4 кварталі, - заявила менеджер з досліджень Canalys Ембер Лю (Amber Liu). - У 2023 році Samsung зосередився на сегменті середнього та високого класу з точки зору прибутковості, але втратив частку в сегменті низького класу, а також свої провіднs позиції на світовому ринку. У 2024 році компанія запускає нові продукти, особливо в сегменті високого класу з акцентом на штучний інтелект на пристроях».



«З іншого боку, Apple продемонструвала стійкість протягом останніх двох років завдяки стабільному попиту у висококласному сегменті. Розширене позиціонування серії iPhone 15 вказує на майбутній напрямок портфельної стратегії Apple, спрямований на охоплення ширшого кола споживчих сегментів, - резюмує Лю. - Але посилення позицій Huawei та зростаюча конкуренція на місцевому ринку в материковому Китаї ставить перед Apple завдання зберегти траєкторію зростання в материковому Китаї, в той час як попит на заміну висококласних пристроїв на інших великих ринках, таких як Північна Америка та Європа, вирівнюється. Apple повинна розраховувати на нове зростання ринку та силу екосистеми, щоб оживити свій бізнес з виробництва iPhone».

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