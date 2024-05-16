Google спільно з HP виводять на ринок Project Starline

16 мая 2024 г., 15:35

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За заявою Google, компанія спільно з HP має намір створити комерційно доступне рішення на базі своєї розробки Project Starline.



Нагадаємо, що анонс Project Starline відбувся у 2021 році, коли Google поділилася своїм баченням рішення, яке дозволяє друзям, сім'ям та колегам почуватися разом на будь-якій відстані. Використовуючи досягнення в галузі штучного інтелекту, 3D-зображень та інших технологій, Starline працює як «чарівне вікно». Ви можете говорити, жестикулювати та дивитися в очі іншій людині, якби ви знаходилися в одній кімнаті.



Після тисячі годин тестування в офісах Google і з корпоративними партнерами було виявлено, що зустрічі в Starline більше схожі на перебування в одній кімнаті, ніж на традиційні відеодзвінки. Це призводить до покращення уважності, пам'яті та загального відчуття присутності. У Starline люди поводяться так, ніби вони поряд наживо, а не знаходяться за тисячі миль один від одного.



І тепер Google повідомляє, що виносить цю технологію за межі лабораторії, приділяючи особливу увагу об'єднанню розподілених команд та окремих людей на робочому місці. У співпраці з HP комерціалізація цього унікального досвіду намічена на 2025 рік. При цьому йтиме робота над тим, щоб зробити його доступним безпосередньо із сервісів відеоконференцій, таких як Google Meet та Zoom.



Досвід HP у галузі обчислень у поєднанні з інвестиціями у рішення Poly для спільної роботи дає унікальні можливості для надання нових та інноваційних рішень у всьому світі. Як каже Алекс Чо (Alex Cho), президент підрозділу персональних систем HP: «Оскільки більша частина сенсу та намірів передається за допомогою мови тіла, а не тільки слів, досвід імерсивної спільної роботи відіграє важливу роль у створенні справжніх людських зв'язків у гібридних середовищах. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Google, щоб вивести цю технологію на ринок та використати можливості штучного інтелекту для формування майбутньої співпраці».

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