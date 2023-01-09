Столичний торговельний центр «Даринок» підготувався до аварійних відключень електрики

9 января 2023 г., 13:25

Маркет-молл «Даринок» повідомляє про створення «Містечка Незламності» – по всій території торговельного центру облаштовано місця, де у разі тривалих відключень електроенергії відвідувачі можуть підзарядити гаджети та скористатись інтернетом від Starlink, зігрітись та перекусити. Також є спеціальні локації для дитячих розваг та вигулу домашніх улюбленців.

Для спільного комфорту в «Містечку Незламності» на «Даринку» діють прості правила: поводитись треба чемно до оточення та не галасувати, не можна перебувати у стані сп'яніння, треба прибирати за собою, дітьми та домашніми улюбленцями, останніх треба тримати на повідку та в наморднику, заборонено приносити зброю та інші вогненебезпечні предмети.

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