QNAP TBS-574X – новий NAS з можливістю «гарячої» заміни SSD E1.S NVMe

9 января 2023 г., 14:25

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Компанія QNAP Systems анонсувала TBS-574X — першу NAS-систему виробника з флешпам'яттю, яка підтримує твердотільні накопичувачі E1.S NVMe з можливістю «гарячої» заміни для виконання завдань вимогливого до продуктивності відеовиробництва із більшою зручністю обслуговування, та TS-AI642 зі штучним інтелектом на пристрої з NPU для підвищення ефективності програм розпізнавання зображень та відеоспостереження.



"Після успіху CES 2023 з новими технологіями та інноваціями ми також раді використовувати технічні досягнення і розкрити наші думки про рішення QNAP для зберігання даних на рік вперед", - сказав Мейджі Чанг, генеральний директор QNAP, додавши: "Оскільки твердотільні накопичувачі зараз переважають. зберігання даних у сучасних технологіях, ми фокусуємося на задоволенні потреб користувачів та розв'язання проблем, пов'язаних із використанням SSD. Місія QNAP завжди полягає у розробці перспективних рішень для зберігання даних та інтеграції нових технологій для надання нашим користувачам найкращих продуктів та послуг».



QNAP представила свій перший NAS із використанням твердотільних накопичувачів E1.S. Підтримуючи п'ять SSD E1.S NVMe PCIe з можливістю гарячої заміни (до 15 мм), компактний TBS-574X забезпечує чудову продуктивність у широкому спектрі додатків, включаючи виробництво відео 4K у реальному часі та бізнес-ІТ. Адаптер твердотільного накопичувача NVMe з E1.S на M.2 2280 також підключений до кожного відділення для дисків, надаючи користувачам гнучкий вибір SSD.



TBS-574X оснащений 10-ядерним/12-потоковим процесором Intel Core i3-1220P 12-го покоління (2 P-ядра та 8 E-ядер, тактова частота до 4,40 ГГц) з 16 ГБ оперативної пам'яті. З твердотілими накопичувачами E1.S TBS-574X може збільшувати місткість до 30 ТБ (використовуючи п'ять SSD по 7,68 ТБ у RAID 5) та працювати з вищими показниками IOPS, меншою затримкою та оптимізованим охолодженням під час інтенсивних робочих навантажень. Завдяки можливостям підключення 2,5GbE/10GbE, двом портам USB4 (40 Гбіт/с), виходу 4K HDMI та вбудованій підтримці графічного процесора для транскодування відео багатофункціональний TBS-574X виводить редагування відео 2K/4K на новий рівень для різних команд з кількома робочими станціями та завданнями, що вимагають високої продуктивності.



Мережеве сховище TS-AI642 є оптимізованим для програм розпізнавання зображень зі штучним інтелектом та інтелектуального спостереження. Воно є одним із найпотужніших NAS на базі ARM в портфоліо продуктів QNAP. Цей 8-ядерний AI NAS оснащений процесором Rockchip RK3588 з 4 ядрами Cortex-A76 з тактовою частотою 2,2 ГГц та 4 ядрами Cortex-A55 з тактовою частотою 1,8 ГГц, пропонуючи баланс продуктивності та енергоощадження за доступною ціною. Завдяки вбудованому NPU, що забезпечує до 6 TOPS обчислювальної продуктивності, TS-AI642 значно розширює можливості QNAP AI Core (механізм на основі ШІ) для прискорення робочих навантажень з розпізнавання зображень у QVR Face для вирішення розпізнавання облич, QVR Smart Search. для пошуку подій спостереження за допомогою ІІ та фотоальбомів ІІ «QuMagie».



TS-AI642 також підходить для розгортання відеоспостереження. Користувачі можуть відображати моніторинг спостереження через вбудований подвійний вихід 4K HDMI та безпечно зберігати записи за допомогою 6-дискового сховища великої місткості. Більш очікувані функції включають 2,5GbE у стандартній комплектації, слот PCIe Gen 3 для розширення 10GbE, інтеграцію з хмарним сховищем, комплексне резервне копіювання, контейнерні програми та багато іншого.

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