ASUS ExpertWiFi EBM68 — новий тридіапазонний маршрутизатор Wi-Fi 6

9 января 2023 г., 12:35

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Компанія ASUS анонсувала ExpertWiFi EBM68 —тридіапазонний маршрутизатор Wi-Fi 6 з високим рівнем захисту, що надає комплексне рішення для мереж у компаніях малого та середнього масштабу. Завдяки мінімалістському та професійному вигляду ExpertWiFi EBM68 впишеться в сучасні робочі інтер’єри. Його може легко закріпити на стіні — або ж залишити стояти.



Підтримка стандарту Wi-Fi 6 з трьома частотними діапазонами означає можливість використання каналів 160 МГц у діапазоні 5 ГГц, що забезпечує загальну пропускну здатність до 7800 Мбіт/с. Також цей маршрутизатор є дуже гнучким в питаннях безпеки: він може мати до п’яти SSID, щоб розділяти пристрої та призначати їм пріоритети для різних сценаріїв роботи компанії завдяки програмній функції «Самостійне призначення мережі». Також маршрутизатор дозволяє персоналізувати гостьові портали за допомогою власних торгових знаків та шаблонів.



Для розширення мереж організації ExpertWiFi EBM68 підтримує до 12 з’єднань з іншими вузлами та функцію ASUS AiMesh, створену спростити процес розгортання. До цього додається захист мережі корпоративного рівня ASUS AiProtection Pro. Для простого адміністрування пропонується програма ASUS Router, що забезпечує просте налаштування мережі та її адміністрування.

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