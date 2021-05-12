Стедикам ZHIYUN Smooth-Q3 оснащен встроенной поворотной лампой подсветки

12 мая 2021 г., 13:55

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Компания Fly Technology представила в Украине новый компактный трехосный стедикам ZHIYUN Smooth-Q3, который отличается встроенной поворотной лампой подсветки.

Новинка — это усовершенствованная модель из серии SMOOTH Q, с обновленным компактным и эргономичным дизайном. Новая функциональность, включая расширенные функции освещения и умные шаблоны, обеспечивает больше творческих возможностей для съемки. Тогда как улучшенный дизайн рукоятки и расположение элементов управления, упрощают взаимодействие с пользователем.

В Smooth-Q3 имеется встроенная светодиодная подсветка со световой температурой 4300 K. Освещение имеет три уровня яркости, для корректировки заполнения кадра при съемке на разных расстояниях. А еще оно может разворачиваться на 180° нажатием одной сенсорной кнопки. Это очень удобно для быстрого переключения между общим кадром и портретной съемкой в условиях недостаточного освещения.

Обновленное фирменное приложение ZY Cami предлагает владельцам Smooth-Q3 возможность создавать интересные видео-истории с помощью умных шаблонов и усовершенствованного видеоредактора. На выбор доступны 17 шаблонов SmartMode, которые ускоряют создание регулярных видеосюжетов. Также ZY Cami позволяет создавать собственные шаблоны и добавлять музыку, спецэффекты и фильтры из большой библиотеки редактора.

Из новых функций приложения также стоит упомянуть возможность управления режимами съемки с помощью жестов, отслеживание SmartFollow 3.0, мгновенное масштабирование Dolly и MagicClone Pano, которые активируются одним нажатием кнопки съемки для обозначения цели и активации умного отслеживания.

Среди отличий Smooth-Q3 от предшествующей модели Smooth-Q2 можно отметить, что новинка легче складывается, имеет меньший вес, работая при этом с большей полезной нагрузкой. Ее размеры составляют 180×136×40 мм при весе 340 г и поддержке полезной нагрузки до 280 г. Кроме улучшенного механизма складывания/раскладывания пользователям предоставляется удобное управление съемкой благодаря чрезвычайно компактной и эргономичной рукоятке. Новое интуитивно понятное расположение кнопок обеспечивает общую плавность работы. Например, тройным нажатием на кнопку съемки выполняется переключение между портретной и альбомной ориентацией. Поэтому сверхширокоугольная съемка доступна так же легко, как и запись видео в портретном режиме.

Среди преимуществ для зарегистрированных членов сервиса ZY Prime отмечается возможность редактирования в Интернете, отслеживание лица в камере, дополнительный эффект «гламур» и режим съемки коротких видеороликов, а также платформа для трансляций видео вживую. Кроме того, с помощью функции дистанционного управления ZY Remo, второе устройство может управлять мобильным телефоном на стедикаме, одновременно обеспечивая простое переключение между режимами съемки и мониторинга.

Новинка появятся в продаже во второй половине мая. Приобрести ее можно будет у эксклюзивного дистрибьютора — компании Fly Technology или в национальных торговых сетях. Стедикам будет доступен в двух комплектациях — стандартной и комбо. Стандартная будет включать сам стабилизатор, мини-трипод и месячную подписку на ZY Prime и обойдется в 3030 грн. А версия комбо дополнительно предлагает чехол, ремешок на руку, 13 месяцев подписки на ZY Prime, приложения для дистанционного управления, разумного отслеживания, живых трансляций и приоритетную загрузки видео в облако. Модель Smooth-Q2 в комплектации комбо стоит 3710 грн.

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