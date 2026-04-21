VueBuds - навушники з камерами дозволяють обговорювати з AI усе, що ви бачите

21 апреля 2026 г., 16:35

Дослідники з Університету Вашингтона (UW) розробили першу у своєму роді систему, що інтегрує крихітні камери у звичайні бездротові навушники. Це дозволяє користувачам буквально спілкуватися зі штучним інтелектом про навколишній світ. Наприклад, можна просто поглянути на упаковку корейських продуктів і сказати: «Гей, Vue, переклади це», - і AI відповість у навушниках: «Тут написано "Холодна локшина"».



Система, що отримала назву VueBuds, була представлена 14 квітня на конференції ACM у Барселоні.



Старший автор дослідження, професор Ш'ям Голлакота (Shyam Gollakota), зазначає, що попри розвиток розумних окулярів та VR-шоломів, багато людей не готові носити їх постійно. Окуляри часто викликають дискомфорт та побоювання щодо приватності через запис відео високої роздільної здатності.



«Але навушники носять майже всі. Ми хотіли перевірити, чи зможемо ми вбудувати візуальний інтелект у ці крихітні енергоефективні пристрої, водночас розв'язавши питання конфіденційності», - пояснює Голлакота.



Оскільки камери споживають значно більше енергії, ніж мікрофони, розробники відмовилися від потокового відео. Натомість VueBuds роблять чорно-білі знімки низької роздільної здатності та передають їх через Bluetooth на смартфон.



Усі дані обробляються безпосередньо на пристрої, а не в хмарі.



Під час запису на навушниках вмикається маленька лампочка.



Завдяки алгоритму «зшивання» зображень з обох навушників в одне, AI надає відповідь всього за одну секунду.



Камери розміром із рисове зерно мінімально виснажують акумулятор.



Дослідники порівняли VueBuds із популярними окулярами Ray-Ban Meta. Попри те, що навушники використовують значно простіші камери, обидві системи показали аналогічну ефективність. Учасники тестів навіть надали перевагу VueBuds у завданнях з перекладу тексту, тоді як окуляри краще впоралися з підрахунком об'єктів.



Точність VueBuds при ідентифікації об'єктів та перекладі склала 83-84%, а при розпізнаванні назв та авторів книг - 93%.



Наразі система є прототипом: вона не розрізняє кольори через використання чорно-білих сенсорів для економії енергії. Проте команда вже працює над додаванням кольору та навчанням спеціалізованих моделей AI.



Вчені бачать великий потенціал VueBuds у допомозі людям із вадами зору (наприклад, для читання книг) та мандрівникам, яким потрібен швидкий переклад написів та вказівок у реальному часі.

