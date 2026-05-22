Sony анонсувала Alpha 7R VI із сенсором на 66,8 Мп та 32-бітним звуком

22 мая 2026 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Sony офіційно представила Alpha 7R VI — шосте покоління своєї серії повнокадрових бездзеркальних камер з високою роздільною здатністю. Новинка отримала повністю багатошаровий сенсор Exmor RS та передові можливості штучного інтелекту, орієнтовані на професійних фотографів та відеографив.



Разом із камерою дебютував новий XLR-адаптер XLR-A4, який вперше в серії дозволяє записувати 32-бітний звук із комою, що плаває, безпосередньо в камеру.



Камера оснащена повнокадровим 66,8-мегапіксельним багатошаровим CMOS-сенсором Exmor RS із заднім підсвічуванням, який працює у зв'язці з новим процесором BIONZ XR2.



Динамічний діапазон - до 16 стопів.



Модернізована 5-осьова оптична система забезпечує ефективність до 8,5 стопів у центрі та 7,0 стопів по периферії.



Новий датчик видимого та інфрачервоного (IR) світла разом з AI точніше визначає природні кольори у складних умовах освітлення.



Завдяки новому процесору швидкість зчитування даних із сенсора зросла у 5,6 раза порівняно з попередньою моделлю. Це дозволило реалізувати серійне фільмування без затемнення видошукача (blackout-free) зі швидкістю до 30 кадрів/с із повним відстеженням AF/AE (до 60 розрахунків автофокусу на секунду).



Реалізована також система Real-time Recognition AF+, яка розпізнає пози та рухи людей на основі скелетної моделі, а також миттєво фокусується на тваринах та динамічних сценах.



Серед професійних відеоможливостей слід зазначити запис 8K 30p з оверсемплінгом із 8.2K тривалістю до 120 хвилин без перегріву, а також знімання 4K 60p та 120p по всій ширині матриці (без кропу).



Вперше в серії Alpha реалізовано технологію подвійного підсилення для зниження шумів у тінях без втрати деталей.



Підтримується режим Dynamic active Mode для надплавного знімання з рук.



Камера отримала новий OLED-видошукач на 9,44 млн точок із колірним охопленням DCI-P3 та яскравістю, що втричі вища за попередні моделі. Корпус із магнієвого сплаву оснащений 4-осьовим похило-поворотним екраном, двома портами USB Type-C та кнопками з підсвічуванням. За живлення відповідає новий акумулятор NP-SA100 (2670 мАг), розрахований на 710 знімків.



Камера підтримує технологію Sony Camera Authenticity Solution (стандарт C2PA), яка впроваджує криптографічні підписи у файли, дозволяючи підтвердити, що знімок або відео реальні, а не згенеровані AI.



Новий 4-канальний адаптер встановлюється в мультиінтерфейсний (MI) черевик і підтримує запис у форматі 96 кГц / 32-bit float. Завдяки подвійним аналого-цифровим перетворювачам (AD), цей формат повністю виключає ризик спотворення звуку (кліпінгу) та позбавляє потреби вручну налаштовувати рівень гучності (Gain) на знімальному майданчику. Адаптер має компактніший дизайн, ніж попередник XLR-K3M, і комплектується 60-сантиметровим подовжувачем.



Обидві новинки надійдуть у продаж у червні 2026 року.



Рекомендована вартість камери Alpha 7R VI (боді) становитиме приблизно 5100 євро.



Адаптер XLR-A4 коштуватиме близько 750 євро.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI