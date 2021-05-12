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Project CHIP и Zigbee Alliance анонсировали новые названия

12 мая 2021 г., 14:35
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Project CHIP и Zigbee Alliance анонсировали новые названия

Во вторник было объявлено о ребрендинге сразу двух организаций, работающих над унификацией технологий умного дома, которые в настоящее время страдают от плохой взаимосовместимости проприетарных решений, таких как Samsung SmartThings и Apple HomeKit.

Альянс Zigbee получил новое название Connectivity Standards Alliance (CSA). Оно лучше отражает нацеленность организации на работу над стандартами и протоколами подключений для умного дома: не только над Zigbee, но и над Matter — новый бренд Project CHIP.

Проект Connected Home over IP, или CHIP, объединяет группу больших и малых технологических компаний, вместе работающих над новым стандартом подключения, который упростит не только управление устройствами умного дома на любой платформе, но и смену платформы — для этого не придётся покупать новое оборудование или устанавливать согласующее приложение.

В число участников Matter входят Apple, Google, Amazon, Huawei и другие компании, проявляющие интерес к технологиям умного дома. Samsung интегрирует этот протокол в свою платформу SmartThings, а Phillips Hue с программным апдейтом в конце этого года добавит поддержку Matter ко всем своим существующим лампочкам, включая продукты 9-летней давности. На мероприятии для прессы компания Google намекнула, что расскажет больше о своих планах в отношении Matter на конференции Google I/O, которая стартует 18 мая.

Наряду с новым именем, альянс Matter официально представил новый логотип, который начнёт появляться на сертифицированных устройствах ближе к концу текущего года.

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