Стартували продажі нових 4К лазерних проєкторів Samsung The Premiere 7 та 9

Компанія «Samsung Electronics Україна» оголосила старт продажів оновленої серії 4К лазерного проєктора The Premiere, що представлений у двох моделях: The Premiere 9 та The Premiere 7. Новинки будуть доступні з 17 грудня 2024 року на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.com/ua.



Samsung The Premiere – це флагманська модель 4К лазерного проєктора з підтримкою Smart TV, що дозволяє її власникам отримати власний кінотеатр. Оновлена лінійка The Premiere 2024, яка вперше була представлена на міжнародній виставці IFA 2024, об’єднує інноваційні технології Samsung для створення домашнього кінотеатру преміумкласу, що підкреслює унікальні можливості новинок для трансформації будь-якої кімнати в кінотеатр із захопливим досвідом перегляду.



Серед ключових переваг новинок:



Потрійна лазерна технологія (у моделі The Premiere 9) та лазерна технологія (у моделі The Premiere 7) забезпечують яскравість, насиченість кольорів і неймовірну деталізацію. Завдяки лазерній технології, проєктори The Premiere здатні відтворити понад мільярд відтінків кольорів, а також забезпечують широке охоплення колірного простору DCI-P3: 154% у моделі The Premiere 9 та 100% у моделі The Premiere 7. Зазначено, це перші у світі проєктори, які підтримують HDR10+.



Яскравість – 3450 ISO Lumen для The Premiere 9 та 2500 ISO Lumen для The Premiere 7. Яскравість проєкційної системи нового The Premiere 9 підвищено на 14% порівняно з попередньою моделлю завдяки технології лазерного джерела світла від Samsung.



Ультракороткий фокус – дозволяє розмістити проєктор на невеликій відстані від стіни та отримати зображення великого розміру. Так, наприклад, максимальний розмір картинки на The Premiere 9 складає 130 дюймів при встановленні проєктора на відстані 23,8 см від стіни, та 120 дюймів на The Premiere 7 на відстані 37,9 см.



Оновлені The Premiere здатні занурити глядачів у дійство на екрані за допомогою захопливого потужного звуку з підтримкою Dolby Atmos. The Premiere 9 оснащений 40-ватними 2.2.2-канальними динаміками та технологією об’ємного звуку (OTS) для відстеження руху об’єктів на екрані та динамічного відтворення звукових ефектів. The Premiere 7 оснащено 30-ватними 2.2-канальними динаміками та технологією об’ємного звуку Lite (OTS Lite). Обидві моделі мають активний підсилювач голосу Pro (AVA Pro), що аналізує звукову доріжку та підсилює діалоги, щоб ви не пропустили жодного слова через фонові шуми. Також, нові The Premiere підтримують технологію Q-Symphony, що дозволяє гармонійно поєднувати динаміки проєктора з саундбаром Samsung або аудіосистемою Music Frame для ще більш приголомшливого звучання.



Отримайте функції Samsung Smart TV з широким вибором найновіших програм і сервісів, які доступні на операційній системі Tizen від Samsung. Завдяки вбудованому в проєктор Premiere модулю SmartThings можна під'єднувати розумні пристрої та керувати ними, не використовуючи додатковий пристрій. Навіть можна отримувати сповіщення про стан розумних пристроїв прямо на екрані.



Також новинки мають в наявності:



Функції Vision Boost – технологія, що дозволяє отримати яскраве та чітке зображення навіть при зовнішньому освітленні. Вона також гарантує підвищену контрастність, що дає змогу отримати ефект занурення, навіть якщо ви перебуваєте в яскраво освітленій кімнаті з денним або штучним світлом.



AI Масштабування до 4К – Завдяки процесору Quantum 4K зі штучним інтелектом тепер можна насолоджуватися старим відео низької якості в чіткому 4K-зображенні. Функція AI Масштабування 4K на основі нейронних мереж оптимізує не тільки зображення, але й звук контенту, перетворюючи зображення всіх типів контенту, зокрема OTT, ігри та навіть спортивні трансляції, у роздільну здатність до 4K.



Режим Custom Ambient – Коли ви не переглядаєте контент, можна використовувати The Premiere для виводу фонового зображення або віджетів. Виберіть один з наявних варіантів, таких як затишний камін, акваріум або космічний пейзаж, або ж створіть свій власний екран на мобільному пристрої, використовуючи доступний набір декоративних елементів, власні фото, віджети, інструменти малювання вручну тощо – зробіть стіну полотном для всіх своїх настроїв.



Нові моделі поєднують стильний мінімалістичний дизайн, сучасні передові технології та можливість легкого і швидкого встановлення без жодних кріплень. Завдяки функції масштабування та переміщення екрана користувачі можуть автоматично налаштовувати розмір і розташування зображення, не змінюючи положення пристрою. З потужністю 3450 ISO люмен у моделі The Premiere 9 та 2500 ISO люмен у моделі The Premiere 7 і функцією Vision Boost, проєктори забезпечують видимість навіть удень.



Оновлені моделі The Premiere 7 і The Premiere 9 вже доступні в офіційному інтернет-магазині Samsung на samsung.com/ua. До 8 січня 2025 року, купуючи нові проєктори на сайті офіційного інтернет-магазину, ви отримаєте приємні бонуси у вигляді балів від програми лояльності Samsung Rewards у розмірі 3% від суми покупки, а також портативний проєктор The Freestyle 2-ї генерації та музичну картину Music Frame у подарунок.

