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Україна знову посіла третє місце в Європі за розвитком відкритих даних

17 декабря 2024 г., 17:35

Згідно з цьогорічним європейським рейтингом Open Data Maturity, який показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані, Україна втретє поспіль потрапила до першої трійки. Цьогоріч рівень зрілості відкритих даних в Україні оцінили у 97%, при середньому по Європі показнику – 83%.

У дослідженні взяли участь 34 країни: першість отримала Франція, а друге місце посіла Польща. З 2020 року Україна піднялася в рейтингу з 17-го місця на третє. Це результат постійної роботи команди Мінцифра, що розвиває сферу відкритих даних та працює над тим, щоб якнайбільше наборів даних ставали доступними для всіх українців. Оскільки відкриті дані – основа для ефективної та прозорої роботи держави.

Україна посіла третє місце в Європі за розвитком відкритих даних

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