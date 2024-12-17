Зростання сегменту AR/VR-гарнітур у ІІІ кв. забезпечила значною мірою лише Meta

17 декабря 2024 г., 15:35

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Після двох кварталів спаду світові поставки гарнітур AR/VR нарешті повернулися до зростання: за даними IDC, у третьому кварталі 2024 року вони зросли на 12,8%. Однак зростання було значною мірою забезпечене одним постачальником: Meta.

Серед п'яти найбільших постачальників Meta очолила п'ятірку з часткою 70,8%, оскільки компанія зіткнулася зі сприятливими показниками порівняно з попереднім роком, а обсяги продажів знизилися на 22,7% у третьому кварталі минулого року, коли почалося поступове зняття з виробництва Quest 2. Хоча це зайняло кілька кварталів, гарнітура Quest 3 нарешті почала відновлювати свої позиції завдяки ширшому вибору контенту та рекламним акціям, таким як Prime Day.

PSVR2 від Sony посіла друге місце (частка 6,7%), оскільки компанія привернула увагу ПК-геймерів і отримала вигоду від рекламних акцій.

Apple, ByteDance та XREAL замкнули п'ятірку лідерів.

Хоча ринок став досить насиченим, і п'ятірка лідерів займає понад 90%, перспективи деяких з цих компаній залишаються під питанням. «Прихильність Sony та ByteDance до виробництва гарнітур, схоже, похитнулася, оскільки поставки обох виробників продовжують сповільнюватися, - наголосив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження мобільних пристроїв IDC. - Це, своєю чергою, дає можливість таким брендам, як XREAL і VITURE, які звертаються до геймерів, впроваджуючи інновації як на апаратному, так і на програмному рівні».

Універсальність гарнітур змішаної реальності (Mixed Reality, MR), таких як Quest 3, вже призвела до того, що ця категорія затьмарила інші і навіть може замінити гарнітури доповненої реальності за певних умов. За прогнозами IDC, у 2025 році ринок гарнітур змішаної реальності зросте на 21,7%, досягнувши 7,7 мільйона одиниць, і залишиться найбільшою категорією в майбутньому. Очікується, що наступною за величиною категорією після змішаної реальності стануть пристрої розширеної реальності (Extended Reality), які забезпечують просте відображення зображення або дзеркальне відображення контенту, і саме в цій категорії конкуренція, як очікується, посилиться протягом наступних 18 місяців.

«Окуляри в поєднанні зі штучним інтелектом і heads-up-дисплеї можуть забезпечити потужний досвід як для звичайних споживачів, так і для підприємств, - зазначив пан Убрані. - З поверненням Google на ринок за допомогою Android XR конкуренція ось-ось загостриться, оскільки ні Apple, ні Meta не закріпилися в якості явних переможців на масовому ринку».

Android XR, а також численні стартапи та компанії, такі як Meta, допоможуть ринку гарнітур доповненої реальності збільшитися більш ніж удвічі у наступному році та досягти середньорічного темпу зростання (CAGR) у 85,7% до кінця 2028 року. Ці гарнітури залишатимуться другою за величиною категорією і працюватимуть переважно з прив'язкою до смартфона або іншого комп'ютерного пристрою. Нарешті, справжнім гарнітурам доповненої реальності, таким як Orion від Meta, знадобиться час, щоб набути популярності, оскільки вони вимагають високого рівня складності в поєднанні з технологіями акумуляторів і дисплеїв, які ще тільки належить масштабувати. Таким чином, IDC прогнозує, що ця категорія залишиться нішевою і зросте з цьогорічних 59 000 до 377 000 у 2028 році.

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