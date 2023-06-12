SQUAD і savED реконструювали клас інформатики в пошкодженій школі в Чернігівській області

12 июня 2023 г., 13:35

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Чернігівська область значно постраждала і продовжує потерпати від російської агресії. У регіоні 104 школи зазнали пошкоджень та 12 повністю зруйновані. В самому Чернігові 25 з 34 наявних до повномасштабного вторгнення шкіл зазнали ушкоджень, ще 2 зруйновані вщент. Один із закладів, що постраждав – школа №20, в яку на початку березня було кілька прицільних влучань. В результаті було вибито вікна, понівечено фасад, зруйновано низку шкільних приміщень та пошкоджено систему опалення. Чернігівська міська рада, міжнародний благодійний фонд savED й партнери, відбудували школу, а SQUAD — зробили її більш інноваційною. Так, пошкоджений клас інформатики став IT-простором із найсучаснішими технологічними пристроями, що дозволить зробити навчання більш практичним.



“Найчастіше саме школа є місцем, де дитина вперше розуміє, чим хоче займатись у майбутньому. Наше завдання було створити IT-простір, де учні зможуть дізнаватися про технології більше та знайомитися з ними на практиці. Ми в SQUAD завжди підтримували освіту та рух вперед. Тому поставили собі за мету створити не просто клас інформатики з комп’ютерами, а місце, яке б надихало дітей до розвитку. Бути дотичними до створення такого простору для нас дуже цінно. Адже ті діти, які сьогодні ходять до школи, стануть фундаментом того, якою Україна стане через кілька десятиліть“, – зазначив під час виступу Юрій Катков, Country General Manager компанії SQUAD.



На початок 2022/23 навчального року в Україні навчається понад 4 млн учнів та налічується близько 13 тисяч закладів загальної середньої освіти. В результаті російського вторгнення понад 2,6 тисячі шкіл пошкоджено і ще 420 повністю зруйновано. Завдяки онлайн-технологіям освітній процес може продовжуватися, але все ж для більш практичних предметів, як-то фізика й хімія, фізична присутність школярів та, відповідно, доступ до спеціального обладнання важливі. До таких предметів належить і інформатика, для якісного вивчення якої лише комп’ютера вже недостатньо.



“Сьогоднішні школярі – це покоління, яке буде відбудовувати Україну після війни та будувати тут нову державу. Саме тому вже зараз, не чекаючи перемоги, важливо інвестувати в освіту й у питанні відбудови, і у питанні оснащення шкіл. Ми маємо не просто відновити пошкоджені й розграбовані школи до стану "як було", а застосувати підхід "build back better" – збудувати на місці руїн по-справжньому якісні школи, куди дітям буде хотітись приходити. Надзвичайно цінно, коли бізнес, зокрема IT-компанії, розділяють цей підхід, фінансово підтримують школи та підсилюють їхнє технічне оснащення. Це водночас допомагає учням розкрити свій потенціал та продовжити професійно розвиватися в технологічній сфері, і зможе більше задовольнити свій попит на кваліфікованих спеціалістів, яких зараз досі не вистачає”, — сказала Анна Новосад, співзасновниця і стратегічна директорка благодійного фонду savED, міністерка освіти й науки України 2019-2020.



Щороку ІТ-галузь потребує близько 60 тис. фахівців, при, тому що ВНЗ випускають 16-17 тис. бакалаврів у рік. У 2022 р. кількість випускників через повномасштабне вторгнення, адже частина студентів вимушено призупинила навчання. Водночас досі 20-30% ІТ-фахівців приходять у галузь без вищої ІТ-освіти, а кожний другий айтівець має додаткову ІТ-освіту, крім університетської.

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