Підвищення відмовостійкості та автоматизація стимулюватиме зростання європейського ринку програмного забезпечення до 2027 р.

12 июня 2023 г., 12:35

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У 2022 році європейський ринок програмного забезпечення зріс на 15% у річному обчисленні, попри економічну турбулентність та глобальну нестабільність. Це найвищий показник за останні 20 років, що демонструє стійкість попиту на програмне забезпечення перед обличчям основних макроекономічних факторів. Зростання було зумовлене насамперед підвищенням цін на ліцензії на програмне забезпечення (що відображає високу інфляцію), закріпленням клієнтів за існуючими партнерами та підписанням контрактів на довші періоди часу, ніж у попередні роки. Однак, за прогнозами, у 2023 році європейський ринок програмного забезпечення зросте лише на 11,7% через загальну обережність у всіх секторах.

Хоча п'ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR) на 2022-2027 роки очікується на рівні 12% для європейського ринку програмного забезпечення в цілому, три основні сфери, за прогнозами, зростатимуть значно швидше. Платформи штучного інтелекту мають очікуваний CAGR 41% (що відображає 16-кратне зростання з 2018 по 2027 рік), за ними йдуть проміжне програмне забезпечення для інтеграції та оркестрування з CAGR 24% та інструменти для забезпечення якості та життєвого циклу програмного забезпечення з CAGR 20%.

На додаток до цих 3 найбільших сегментів, загальний ринок розробки та розгортання додатків (платформа як послуга), за прогнозами, продемонструє 18% середньорічне зростання, що робить його ключовим драйвером витрат. До епохи COVID додатки були провідною сферою інвестицій у програмне забезпечення для європейських компаній.

Програмне забезпечення для забезпечення безпеки займало центральне місце в інвестиційних стратегіях компаній у період пандемії та у 2022 році, коли кількість DDOS-атак досягла рекордного рівня. Очікується, що протягом усього прогнозованого періоду витрати на безпеку зростатимуть, а попит на інструменти, які використовують розробники та фахівці з інтеграції, збільшуватиметься. "Інтеграція додатків, бізнес-транзакції та автоматизоване прийняття рішень, включаючи предиктивну та прескриптивну аналітику, є сферами зростання, і ми очікуємо, що попит на них буде стабільним або зростатиме протягом наступних п'яти років завдяки масовому впровадженню штучного інтелекту, - вказує Томаш Доктор (Tomas Doktor), менеджер з досліджень IDC European Software. - Нові можливості та послуги на основі GenAI відкриють можливості для конкурентної диференціації та зростання доходів для постачальників, які зможуть запропонувати ці рішення з відповідним рівнем безпеки та управління".

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