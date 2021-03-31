Спрос на персональное аудио- и носимые гаджеты стабильно растет

31 марта 2021 г., 17:45

Мировой рынок умных персональных аудиоустройств в 2020 г. увеличился на 20% «YoY», до 432 млн устройств, сообщает Canalys. В то же время, глобальные поставки носимых гаджетов выросли на 10%, до 185 млн шт.

На динамику развития обоих сегментов позитивно повлияла ситуация с пандемией COVID-19. Так, люди стали более пристально следить за своим здоровьем, в том числе отслеживая сердечный ритм, температуру, давление и прочие жизненно важные параметры организма. Кром этого, заметно повысилась активность на свежем воздухе.

В первом направлении двигателем оказались TWS-наушники, а во втором — часы в умном и базовом функциональных исполнениях. В своих сегментах каждая из категорий сумела взять под контроль свыше половины общих поставок.

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