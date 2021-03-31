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Linksys и Fortinet создают альянс

31 марта 2021 г., 16:45
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Дочернее предприятие Foxconn Interconnect Technology компания Linksys и компания Fortinet объявили о заключении стратегического альянса с целью дальнейшего обеспечения безопасности и оптимизации производительности и управления домашними сетями в рамках текущей ситуации развития удаленной работы.

«Когда организации начинают масштабное внедрение удаленных рабочих мест, киберпреступники стараются использовать многочисленные возникающие бреши в безопасности. Сеть, основанная на безопасности – стратегия, объединяющая сеть и безопасность в подключенной среде, от ядра до облака, а также до филиалов и удаленных сотрудников – позволяет организациям отслеживать и защищать сегодняшние высокодинамичные среды, сохраняя при этом отличный пользовательский опыт. Мы рады сотрудничеству с Linksys, направленному на обеспечение безопасного и надежного сетевого подключения корпоративного уровня для удаленных сотрудников» – Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании.

«Мы рады приветствовать Fortinet в качестве стратегического партнера в обеспечении безопасного подключения для потребителей и удаленных специалистов. Сотрудничество является свидетельством постоянной силы и охвата бизнеса Linksys. Мы с нетерпением ждем возможности использовать доказанную экспертизу Fortinet в области кибербезопасности, чтобы воспользоваться новыми возможностями» – Сидни Лу, председатель и главный исполнительный директор FIT Hon Teng.

Вместе Fortinet, Linksys и FIT предложат соединение и безопасность корпоративного уровня, а также непревзойденное качество обслуживания организациям, которым необходимо обеспечить бесперебойное и безопасное соединение для своих сотрудников, чтобы они могли эффективно работать из дома.

В рамках альянса компания Fortinet сделала стратегические инвестиции в размере 75 млн долл. в компанию Linksys, которая предоставляет ведущие решения нового поколения в области маршрутизации для потребителей и предприятий по всему миру. Кроме того, Fortinet назначит представителя в совет директоров Linksys.

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