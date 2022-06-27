Спілкування без плати за роумінг доступно абонентам «Київстар» вже у 30 країнах світу

27 июня 2022 г., 14:15

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«Київстар» збільшує можливості послуги «Роумінг як вдома». Відтепер абоненти телекомоператора можуть спілкуватись за своїми «домашніми», українськими тарифами вже у 30 країнах світу.

Дію послуги «Роумінг як вдома» поширено ще на 14 країн: Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія та Швеція, Данія та Норвегія, Ірландія, Люксембург, Словенія, Хорватія, Швейцарія та Єгипет. Тепер і в цих країнах абоненти «Київстар» можуть користуватися послугами у своєму тарифі просто оплативши рахунок на чотири тижні для передплати, або місяць у контрактних тарифах.

Абоненти передплати за особливими умовами послуги «Роумінг як вдома» можуть користуватись усіма основними сервісами, які передбачені їх тарифним пакетом. Контрактні та бізнес-клієнти отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 ГБ мобільного інтернету, а також 50 SMS. Всі вхідні дзвінки також безлімітні.

Завдяки цьому майже 2 млн абонентів «Київстар», які вимушені були виїхати за кордон через війну, зможуть підтримувати зв'язок з Україною, своїми рідними та друзями. Сплативши лише вартість свого «українського» тарифного плану, абоненти отримають всі основні послуги мобільного зв’язку на вигідних умовах. Відзначається, що вартість тарифів «Київстар» починається від 3-4 євро на місяць, що дешевше тарифних планів у деяких європейських операторів.

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