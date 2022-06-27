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За квартал продажі корпоративного WLAN-обладнання зросли на 17,1% до 1,95 млрд дол.

27 июня 2022 г., 15:39
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За квартал продажі корпоративного WLAN-обладнання зросли на 17,1% до 1,95 млрд дол.

Згідно з даними IDC сегмент корпоративного обладнання бездротових локальних мереж зберегає рост.

У першому кварталі витрати компаній на WLAN-продукти досягли 1,95 млрд дол., збільшившись на 17,1% у річному вимірі. Продажі аналогічного обладнання споживачам за цей час просіли на 3,6% у грошах і на 2,2% у штуках.

Слід зауважити, що у споживчому секторі все ще домінують пристрої з підтримкою Wi-Fi 5 (802.11ac). На рішення Wi-Fi 6 (802.11ax) у І кв. прийшлося лише 31,4% виручки, хоча квартал тому було 28,2%.

Зовсім інша справа у корпоративному сегменті - тут на Wi-Fi 6 припадає вже 70,3% та 59,3% (в штуках та грошах відповідно).

Корпоративний сектор знаходиться на підйомі частково завдяки попиту на оновлення мережевих інфраструктур, проєктам цифрової трансформації та переходу на новий стандарт Wi-Fi 6.

Традиційно лідером сегмента корпоративних WLAN-продуктів залишається Cisco, порівнюючи з минулим кварталом частка компанії зросла з 39% до 41,5% з точки зору виторгу.

На другому місці - HPE Aruba, якій належить 17,5%.

Трійку лідерів замикає Ubiquiti з часткою 7,1%.

Слідом розташувалася компанія Huawei, яка займає 4,6% ринку WLAN-рішень для бізнесу, ця компанія продемонструвала найбільший зріст — 71,5% в І кв.

П'яте місце отримала ще одна китайська компанія - H3C, її частка складає 4,3%.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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