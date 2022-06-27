Під час масштабного зламу вкрадено криптовалюту на суму 100 млн дол.

27 июня 2022 г., 13:25

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Так звані блокчейн-мости стали основною мішенню для хакерів, які прагнуть використати вразливі місця у світі децентралізованих фінансів.



Як повідомляє, CNBC, хакери вкрали 100 мільйонів доларів у криптовалюті з Horizon, так званого блокчейн-моста, під час останнього масштабного пограбування у світі децентралізованих фінансів.



Деталі атаки поки невідомі, але Harmony, розробники Horizon, виділили особистий обліковий запис, який вважає винуватцем.



Harmony також повідомляє, що співпрацює з Федеральним бюро розслідувань і кількома компаніями з кібербезпеки для розслідування атаки.



Блокчейн-мости відіграють велику роль у просторі DeFi, пропонуючи користувачам спосіб перенесення своїх активів з одного блокчейну в інший. У випадку Horizon користувачі можуть надсилати токени з мережі Ethereum до Binance Smart Chain. Представники Harmony заявили, що атака не вплинула на окремий міст для біткойнів.



За словами Джесса Сімінгтона (Jess Symington), керівника дослідження аналітичної компанії Elliptic, блокчейн-мости «vf.m на деякий час великі запаси ліквідності», що робить їх «спокусливою мішенню для хакерів».



Harmony не розкриває, як саме були вкрадені кошти. Однак один інвестор ще в квітні висловив занепокоєння щодо безпеки свого мосту Horizon.



Безпека мосту Horizon залежала від гаманця "multisig", який вимагав лише двох підписів для ініціації транзакцій. Деякі дослідники припускають, що злом став результатом так званого "private key compromise", коли хакери отримали пароль або паролі, необхідні для доступу до крипто-гаманця.



Цей інцидент слідує за серією помітних атак на інші блокчейн-мости. Ronin Network, яка підтримує крипто-гру Axie Infinity, втратила понад 600 мільйонів доларів через порушення безпеки, яке сталося в березні. Ще один популярний міст Wormhole втратив понад 320 мільйонів доларів в результаті окремого злому місяцем раніше.

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