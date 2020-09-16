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Рынок средств резервного копирования EMEA показал здоровый рост

16 сентября 2020 г., 15:15
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Рынок средств резервного копирования EMEA показал здоровый рост

По итогам второй календарной четверти года на рынке средств резервного копирования стран EMEA аналитики из IDC отметили заметные позитивные сдвиги. Как сообщается, в денежном выражении объем рынка вырос на 11,1% «YoY» и превысил 320,9 млн долл.

Главным донором оставались открытые системы, общий объем выручки от поставок которых вырос на 12,2%, до 305,5 млн долл. Высокая динамика позволила сгладить провал продаж (-6,1% «YoY») в сегменте мейнфреймов.

Хотя COVID-19 оказал негативное влияние на результаты деятельности многих компаний-потребителей, инвестиции в техническое перевооружение оказались практически не затронутыми. Особенно это касалось сегментов, связанных с защитой данных и их восстановлением. С другой стороны, во время вынужденного локдауна многие вендоры запустили финансовые программы поддержки, направленные на помощь клиентам и партнерам в части внедрения критических технологий.

Рынок стран CEMA вырос на 9,3%, до 67,6 млн долл. Причем, на Центральную и Восточную Европу пришлось 37% выручки субрегиона, однако выручка здесь упала на 4,5% из-за резкого провала спроса в Польше, Украине и РФ.


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